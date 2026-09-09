Arsenal vence Napoli fora de casa e estreia com vitória na Champions

O Arsenal estreou na Champions 2026/27 com uma vitória importante fora de casa. Nesta quarta-feira (9), a equipe inglesa venceu o Napoli por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela primeira rodada da fase de liga. Odegaard marcou o único gol da partida no segundo tempo e garantiu os três pontos para os visitantes.
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Com o triunfo, o Arsenal larga na Champions com três pontos e mantém o início perfeito na temporada. A equipe vinha de quatro vitórias antes da estreia europeia, incluindo o título da Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City e três triunfos na Premier League.
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Napoli x Arsenal
Napoli e Arsenal fizeram um primeiro tempo movimentado, com os ingleses levando mais perigo, mas o placar permaneceu zerado. Meret foi decisivo ao defender cabeçadas de Merino e Hincapié, enquanto Raya também trabalhou em finalizações de De Bruyne e Politano. Antes do intervalo, Saka ainda teve uma boa chance após passe de Odegaard, mas mandou por cima do gol.
Na segunda etapa, o Arsenal manteve o controle das ações e abriu o placar aos 29 minutos, quando Odegaard finalizou da entrada da área após boa troca de passes. O Napoli tentou reagir, mas teve dificuldades para criar. Madueke ainda desperdiçou uma grande chance de ampliar, enquanto Lorenzo Lucca foi expulso aos 40 minutos. Com um jogador a mais, o Arsenal controlou os minutos finais e garantiu a vitória por 1 a 0.