Giay desencanta, Palmeiras vence LDU e abre vantagem na Libertadores

No jogo de ida das quartas da Libertadores, Giay desencantou e foi decisivo para o Palmeiras. Em campo, a equipe paulista bateu a LDU, do Equador, por 1 a 0, no Nubank Parque, e garantiu a vantagem para o confronto de volta. Com esse cenário, os comandados do técnico Abel Ferreira necessitam apenas do empate, na quarta-feira (16/9), para avançar às semifinais e enfrentar o vencedor de Fluminense e Platense, da Argentina.
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O próximo compromisso do Alviverde será no sábado (12/9). Afinal, a equipe entra em campo, às 18h30 (de Brasília), diante do rival São Paulo, no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco é buscar retomar a liderança da competição, visto que a diferença para o Flamengo é de apenas um ponto na briga pelo título.
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Argentino desencanta
Na primeira boa chegada, o Verdão quase abriu o placar no Nubank Parque. Flaco López fez uma bela jogada por dentro e encontrou um passe certeiro para Arias, que encheu o pé e obrigou Gonzalo Valle a fazer uma grande defesa. No minuto seguinte, o colombiano bateu escanteio para Murilo, que ajeitou para Marlon Freitas cabecear e parar no arqueiro adversário.
Vitor Roque avançou ao ganhar da marcação e tentou bater cruzado. Valle voltou a aparecer e espalmou, entretanto a bola sobrou para Giay, livre de marcação, para, de cabeça, tirar o zero do placar. Carlos Miguel, que foi pouco exigido no primeiro tempo, entregou um presente para Estrada, contudo Barboza apareceu para atrapalhar a jogada e salvar o Palmeiras.
Pelo lado esquerdo de ataque, Piquerez cruzou para Giay. O argentino, no entanto, não conseguiu finalizar em cheio e tocou na bola para o meio da área. Na sequência, a defesa da LDU afastou o perigo.
Verdão não consegue ampliar
Na volta do intervalo, Piquerez voltou a ser acionado e cruzou rasteiro para Arias, que mandou por cima. O colombiano, por sua vez, reclamou de pênalti em outra jogada, quando invadiu a área e caiu na área.
Os donos da casa seguiram na pressão, mas sem assustar de forma concreta. O time equatoriano, então, foi em busca do empate e levou perigo. Alvarado recebeu de cara para Carlos Miguel, mas optou por tocar para Carabalí. Contudo, o lateral-direito, Giay, um dos melhores em campo, salvou o Alviverde ao dividir com o adversário.
Arias bateu o escanteio na cabeça de Murilo, que cabeceou para boa defesa de Valle. O camisa 11 driblou o marcador após o passe de Flaco e buscou o canto do gol do time equatoriano. No entanto, o meia-atacante não contava com a perna do defensor da LDU no caminho para afastar o perigo em cima da hora. Giay, por sua vez, fez um cruzamento na cabeça de Heittor, que mandou para fora.
Por fim, o goleiro Gonzalo Valle saiu nos pés de Heittor e ficou com a bola. Assim, as equipes agora se enfrentam na próxima semana, na altitude de Quito, para definir quem avança às semifinais.
PALMEIRAS 1 x 0 LDU
Copa Libertadores 2026 Quartas de final (Jogo de ida)
Data e horário: 09/09/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
Gols: Giay 25’/1ºT (1-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Piquerez; Vitor Roque (Heittor 33’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
LDU: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Ricardo Adé, Allala e Segovia; Cornejo (Juanse Rodríguez 5’/2ºT), Jesús Pretell (Sebastián González 15’/2ºT), Lucas Rodríguez (Alvarado 15’/2ºT); Corozo, Estrada (Deyverson 39’/2ºT) e Quiñonez (Carbalí – intervalo). Técnico: Gustavo Alvarez
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões Amarelos: Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Lucas Evangelista (PAL); Estrada, Allala e Cornejo (LDU)
Cartões Vermelhos: Não teve