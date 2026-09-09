Corinthians empata com Estudiantes e decide vaga na semifinal em casa

O Corinthians conseguiu bom resultado na noite desta quarta-feira, 9/9, na Argentina. Pela ida das quartas de final da Libertadores, o Timão foi até La Plata e arrancou o empate em 1 a 1 com o Estudiantes. Foi jogo duro, com muitas faltas e antijogo dos argentinos, que saíram na frente aos quatro do primeiro tempo, com Alexis Castro. Mas o Timão se impôs e conseguiu empatar aos quatro minutos da etapa final, com Kaio César. No fim, Hugo Souza, um dos jogadores do Timão convocados por Ancelotti, fez milagre nos acréscimos, garantindo o empate.
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Enfim, tudo em aberto para a volta. O jogo da volta será no dia 16, às 21h30, na Neo Química. Quem vencer, avança para a semifinal para enfrentar Flamengo ou Del Valle, que jogam a ida nesta quinta-feira. Em caso de empate, a decisão sairá nos pênaltis.
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Estudiantes sai na frente logo no início
O jogo mal começou e o Estudiantes fez o gol. Aos quatro minutos, o time argentino teve um escanteio pela esquerda. Burgos cobrou, Guido Carrillo cabeceou para defesa parcial de Hugo Souza. Mas a sobra ficou com Castro, que mandou para a rede.
E tome catimba
Após o gol, o Corinthians teve um descontrole emocional, caindo na pilha dos Hermanos e com Kaio César levando amarelo por rechaçar uma carimba; Contudo, o Timão foi aos poucos encontrando seu jogo e equilibrando as ações. Mas sem lances de perigo. A mais digna de nota foi uma finalização de Garro que passou longe. Mas o que marcou o primeiro tempo foi mesmo o antijogo. Muitas faltas, simulações e um número grande de cartões na etapa, seis. De perigo, um erro de Gustavo Henrique que Hugo Souza foi mais rápido do que Alexis Castro e evitou mais um gol do camisa 22 na etapa, que teve o Corinthians mais com abola (59%) e o Estudiantes chutando mais (6 a 2).
Corinthians empata no início da etapa final
No segundo tempo, antes do 15 segundos, Carrillo acertou a testa de Gabriel Moscardo com o cotovelo, resultando num galo no corintiano, que reclamou muito pelo fato de o juiz não levar amarelo. Mas o Timão resolveu dar a resposta na bola e, aos três minutos, Garro avançou e viu a penetração de Kaio César pela direita, perfeito para o atacante chutar rasteiro e cruzado na saída de Muslera para deixar tudo igual. Daí e até a parada técnica jogo mais morno, poucos momentos de emoção sempre com Guido Carrilo no ataque argentino.
Na reta final, o Estudiantes, ciente de que o empate não seria um bom resultado, foi para cima, com o técnico Cacique Medina colocando atacantes e quase chegando ao gol aos 49 minutos. Cetré cruzou e Joaquín Correa (ex-Botafogo) cabeceou para voo sensacional do goleiro corintiano. Enfim, 1 a 1 com sabor de vitória para o Corinthians.
ESTUDIANTES 1X1 CORINTHIANS
Libertadores Quartas de final (Jogo de ida)
Data: 9/9/2026
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
Gols: Alexis Castro, 4’/1ºT (1-0)
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Pirez e Benedetti (Meza, 34’/2ºT); Lucas Piovi (Jalil Elias, 40’/2ºT), Alexis Castro, Joaquin Correa e Baltazar Rodríguez (Fabricio Pérez, 34’/2ºT); Burgos (Cetré, 40’/2ºT) e Guido Carrillo. Técnico: Alexander "Cacique" Medina.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Carrillo(Charles, 25’/2ºT), Rodrigo Garro (Matheus Pereira, 42’/2ºT) e Breno Bidon, ; Kaio César e Memphis Depay (Pedro Raul, 42’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Esteban Ostojuch (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
VAR: Antonio García (URU)
Cartões amarelos: Carrilo, Benedetti, Mancuso (EST); Angileri*, Kaio Cesar, Bidon, Gustavo Henrique (COR),
(*) Levou amarelo do banco.