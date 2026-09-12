Palmeiras vence o São Paulo e retoma liderança do Brasileirão

O Choque-Rei terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste sábado (12), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. Murilo e Vitor Roque marcaram para o Verdão. Enquanto isso, Osório recebeu cartão vermelho e deixou o Tricolor com um a menos ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Palmeiras retoma a liderança do Brasileirão, agora com 56 pontos, e abre dois de vantagem para o Flamengo, que enfrenta o Corinthians neste domingo (13). Do outro lado, o São Paulo permanece na 10ª posição, com 33 pontos, mas pode perder até quatro lugares na tabela ao fim da rodada.

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Expulsão de Osório no primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado, com Palmeiras e São Paulo brigando por cada espaço no campo. Aos 39, porém, Osório chegou de carrinho no tornozelo de Piquerez durante uma disputa pela bola e acabou atingindo o palmeirense. Após a revisão do VAR, o árbitro anulou o cartão amarelo e, dessa forma, mostrou o vermelho direto para o jogador tricolor, que deixou o São Paulo com um a menos na reta final da etapa.

A expulsão prejudicou a organização do São Paulo, que perdeu eficiência ofensiva nos minutos seguintes. Aos 45, Giay recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Gustavo Gómez desviou de cabeça e encontrou Murilo, que apareceu livre para completar a jogada e mandar para o fundo das redes de Coronel. Assim, o Palmeiras aproveitou a superioridade numérica e foi para o intervalo em vantagem por 1 a 0.

Palmeiras amplia no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras aproveitou a superioridade numérica para pressionar o São Paulo em busca do segundo gol. A estratégia deu resultado. Aos 5, Flaco López recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área, onde Vitor Roque apareceu e, assim, ampliou a vantagem para 2 a 0.

O gol também encerrou um jejum do atacante, que não balançava as redes havia cinco partidas. Com um a mais e dois gols de vantagem, o Palmeiras passou a controlar ainda mais as ações da partida, enquanto o São Paulo precisava se reorganizar para tentar diminuir o prejuízo no clássico.

Próximos Compromissos

O Palmeiras viaja ao Equador para enfrentar a LDU, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela volta das quartas da Libertadores. Logo depois, pelo Brasileirão, o Verdão visita o Grêmio no próximo domingo (20), pela 28ª rodada, na Arena.

Já o São Paulo, por outro lado, volta suas atenções para a Sul-Americana. O Tricolor encara o Boca Juniors na próxima terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final. Em seguida, permanece no Morumbi para receber o Internacional, no sábado (19), às 21h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.





PALMEIRAS 2×0 SÃO PAULO

Brasileirão – 27ª rodada

Data e horário: 12/9/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

Público: 29.866 pessoas

Gols: Murilo, 45’/1ºT (1-0); Vitor Roque, 5’/2ºT (2-0)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs; Giay (Khellven, 1’/2ºT), Andreas Pereira, Lucas Evangelista (Luís Pacheco, 22’/2ºT), Joaquin Piquerez (Arthur Gabriel, 1’/2ºT); Flaco López (Larson, 31’/2ºT), Jhon Arias (Felipe Anderson, 22’/2ºT), Vitor Roque. Técnico: João Martins.

SÃO PAULO: Carlos Coronel; Wendell (Iago, 18’/2ºT), Luís Oserlo, Rafael Tolói, Newton; Pablo Maia, Djhordney Ferreira (Danielzinho, 18’/2ºT); Victor Sá, Cauly (Arboleda, 1’/2ºT), Ferreira; André Silva (Artur, 18’/2ºT). Técnico: Dorival Junior.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Gustavo Gómez, Giay, Larson (PAL); Pablo Maia (SÃO)

Cartão Vermelho: Osório, 39’/1ºT (SÃO);

Motivo: Carrinho forte em Piquerez.