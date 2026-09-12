Neymar deixa Santos para trás e antecipa anúncio de Coutinho

O Santos ainda trabalha no anúncio de Philippe Coutinho, mas Neymar não quis esperar e fez a própria oficialização da chegada do amigo pessoal. Neste sábado (12), o camisa 10 se antecipou ao Peixe e publicou um vídeo ao lado do meia para dar boas-vindas ao reforço e reiterando sua participação no acordo com o jogador.

No vídeo, Neymar aparece abraçando Coutinho e celebrando o acerto: "Ai meu Deus do céu! Um sonho, eu não quero acordar! Eu não quero acordar! Bem-vindo", disse o camisa 10 ao meia, que respondeu: "Foi lá me buscar, né?".

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O camisa 10, então, confirmou o papel na negociação e completou: "Seja feliz, tá? Vim te abraçar e cuidar de você". Gabigol ainda participa de um trecho da gravação: "E aí, Gabi, ele vai ser feliz ou não vai?", questionou o atacante.

Irmão, estamos muito felizes que você está aqui. Nosso elenco e a nossa torcida vai te abraçar para você ser feliz. Bem-vindo ao Santos FC, publicou Neymar no post.

Vídeo

@central.doscortess Quando a resenha é boa, a alegria vem na hora! Neymar recebendo o Coutinho no Santos reencontro de velhos amigos! Só quem viveu sabe o tamanho dessa conexão! #santos #neymar #futebol #coutinho som original – Central dos Cortes





Chegada de Coutinho ao Santos

O meia chega ao Peixe após sete meses livre no mercado, desde sua saída do Vasco, em fevereiro. Ele, aliás, não atua desde o duelo do Cruz-Maltino contra o Volta Redonda, ainda pelo Campeonato Carioca, no dia 14 do mesmo mês.

Sabe-se que, embora estivesse sem clube, o meia manteve uma rotina disciplinada de treinamentos por conta própria durante esse período. Philippe deixou o Vasco por questões emocionais, mas não cogitou aposentadoria e avaliava ofertas desde então. Ai que entra Neymar, visto que a relação entre eles teve peso na aproximação com o Santos.

A movimentação do camisa 10 em torno da chegada do amigo ocorre desde antes do vídeo publicado neste sábado (12). Durante a semana, por exemplo, Neymar já tinha usado o Instagram para provocar a torcida cruz-maltina com o acordo do Peixe junto ao meia: "A barreira vai virar baile".

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