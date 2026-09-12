Torcida do Vasco protesta contra Coutinho e chama meia de ‘Judas’

A torcida do Vasco manifestou forte revolta contra Philippe Coutinho antes da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado (12), em Porto Alegre. Integrantes da organizada "Ira Jovem" levaram para os arredores da Arena do Grêmio camisas estampadas com o rosto do meia e a palavra "Judas", demonstrando enorme descontentamento com a transferência do jogador para o Santos. A reação hostil reflete a frustração dos cruz-maltinos com a saída recente do atleta de São Januário.

O protesto ganhou grande repercussão entre os torcedores presentes no Rio Grande do Sul, já que o meio-campista foi revelado nas categorias de base da Colina Histórica e retornou recentemente com status de grande referência técnica. Contudo, o rápido acerto com a equipe paulista gerou acusações imediatas de ingratidão por parte das arquibancadas vascaínas.

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Ruptura



Durante a manifestação em frente ao estádio gremista, uma das lideranças do movimento discursou para a torcida e para a imprensa, repudiando a postura do meia com a camisa cruz-maltina. De acordo com o representante da organizada, a instituição ofereceu todo o suporte ao jogador em períodos delicados antes da rescisão amigável.

"O Vasco te deu tudo, te deu oportunidade, deu tudo o que precisava para chegar na Europa. Foi recebido de volta como ídolo sem ser. O Vasco te abraçou, a torcida te abraçou e abraçou nos momentos ruins também, e aí você sai. O Vasco rescindiu amigavelmente porque você estava com problemas psicológicos. E um pouco depois, você acerta com o Santos. Você não é bem-vindo na Barreira do Vasco, não nos representa e o Vasco é muito maior que você", declarou um dos líderes do protesto.





Exames médicos no Santos e recepção de Neymar

Enquanto o clima de revolta tomava conta dos torcedores do Vasco em Porto Alegre, Philippe Coutinho cumpria protocolo de exames médicos na Baixada Santista. O meia acertou os últimos detalhes burocráticos para assinar vínculo definitivo com o Santos assim que for aprovado nas avaliações clínicas.

Além disso, o atleta foi recebido no Centro de Treinamento Rei Pelé pelo atacante Neymar, amigo de longa data desde as seleções de base. Dessa forma, enquanto o jogador se aproxima de iniciar um novo ciclo no futebol paulista, a relação de carinho construída ao longo dos anos com o clube que o projetou para o mundo chega ao ponto de maior desgaste.





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