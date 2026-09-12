Botafogo apresenta Ziyech à torcida no Nilton Santos

O Botafogo apresentou Ziyech à torcida antes do duelo contra o Bragantino, neste sábado. O marroquino é o principal reforço alvinegro nesta janela de meio de ano. Ele tem como principal objetivo livrar o Glorioso de qualquer chance do rebaixamento e levá-lo à Libertadores de 2027.

Assim, o atacante chega para ampliar as opções pelo lado esquerdo do setor ofensivo. A contratação, portanto, atende a uma demanda da comissão técnica.

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Na apresentação, Ziyech atravessou um corredor formado por crianças torcedoras do Botafogo. Elas carregavam bandeiras do Brasil e do Marrocos. Além disso, a torcida cantou o nome do jogador no ritmo de Chiclete com Banana.





Ziyech assinou contrato até o fim de 2028. Porém, ainda não pode estrear, pois depende da regularização no BID da CBF. Afinal, o atacante não joga desde junho. Na ocasião, ele ainda defendia o Wydad Casablanca. Pela equipe, disputou 16 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências. Na Copa de 2022, Ziyech foi destaque do Marrocos, semifinalista pela primeira vez. Antes disso, passou por grandes clubes da Europa como Ajax, Chelsea e Galatasaray.

Namoro com Ziyech vira casamento

Ziyech era um desejo antigo do Botafogo. O clube carioca, aliás, já havia se acertado com o marroquino anteriormente, mas o jogador demonstrou preocupação com a qualidade dos gramados do Brasil. Assim, recuou na negociação. Porém, a história mudou nos últimos dias. Dessa forma, as conversas voltaram a avançar após o jogador rescindir com o Wydad Casablanca, do Marrocos.

Filho de pais marroquinos, Ziyech nasceu na Holanda e iniciou sua carreira no país. Revelado no Heerenveen, o atacante jogou nos holandeses Twente e Ajax, onde se destacou na campanha semifinalista da Liga dos Campeões na temporada 2018/19. Dessa forma, o bom desempenho chamou a atenção do Chelsea. No clube inglês, no entanto, oscilou, mas conquistou a Liga dos Campeões de 2020/21.