Seleção feminina de vôlei vence Argentina, é campeã e vai à Olímpiada

O Brasil conquistou o Pré-Olímpico no Rio de Janeiro sem perder um set sequer em cinco compromissos na competição - (crédito: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Pedro Bueno, do Rio de Janeiro — O objetivo foi alcançado: a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei correspondeu ao favoritismo, venceu todas as cinco partidas do Sul-Americano de 2026 por 3 sets a 0, se tornou campeão do torneio continental e garantiu vaga na Olimpíada de Los Angeles 2028. Todo esse desfecho ocorreu neste domingo (13/9), no Rio de Janeiro, precisamente no Maracanãzinho, palco da vitória do Brasil sobre a Argentina com parciais de 26/24, 25/19 e 25/16.

Nessa “final” do torneio de pontos corridos, a Seleção até sofreu no início dos sets contra a Argentina, mas se encaixou, derrubou a invencibilidade do rival e assegurou a grande meta da temporada. O clássico, que contou com ginásio cheio, ficou marcado por vários lances que chamaram a atenção do fã de vôlei, como o ótimo desempenho de Ana Cristina na primeira parcial, a defesa de pé de Gabi Guimarães – que também brilhou no ataque – e os diversos bloqueios de Luzia que “incendiaram” o Maracanãzinho.

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Com a classificação à Olímpiada de Los Angeles 2028, o Brasil atingiu o principal objetivo do ano e se juntou ao grupo de seis seleções que estão confirmadas no torneio olímpico feminino de vôlei de daqui dois anos: Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia também já asseguraram um lugar.

Agora, o próximo jogo da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei será apenas em 2027, daqui a nove meses. Esse longo período se deve à temporada de clubes, que já se iniciou e contará com as jogadoras selecionáveis a partir das próximas semanas. Já o Brasil de Zé Roberto só voltará a quadra no ano que vem para a disputa da Liga das Nações (VNL) e a Copa do Mundo – antigo Mundial.

Logo na escalação, Zé Roberto Guimarães promoveu uma mudança no time titular em relação à equipe do dia anterior: para substituir a lesionada Rosamaria, Tainara foi escolhida em vez de Sabrina. Já o restante da escalação contou com as titulares Diana, Luzia, Gabi Guimarães, Ana Cristina, Roberta e Nyeme.

E o jogo começou equilibrado, como esperado. A levantadora Roberta até animou o público presente com um ace logo na primeira bola da partida, mas a realidade foi de um primeiro set equilibrado, com até mais lideranças da Argentina – as “visitantes” chegaram a ter quatro pontos de vantagem em 13 a 9.

Na reta final, a Seleção Brasileira conseguiu retomar o protagonismo e essa recuperação teve uma grande protagonista: Ana Cristina. A ponteira de 22 anos foi responsável por oito pontos na primeira parcial – nem Bianca Cugno fez mais, pois parou em sete – e o mais impressionante foi em 25 a 24, quando a oposta argentina ex-Osasco tentou o ataque, mas a brasileira bloqueou e fez o Maracanãzinho “explodir”: 26 a 24.

Já o segundo set começou novamente com um domínio da Argentina, que chegou a ter três bolas de margem logo em 6 a 3. Até por isso, Zé Roberto Guimarães teve que fazer uma substituição “corajosa”: o experiente técnico de 72 anos tirou Ana Cristina, destaque da primeira parcial, e colocou Julia Bergmann. E deu certo.

É claro que a “coragem” não era tao chamativa tendo em vista o desempenho de Bergmann diante do Chile, por exemplo, e o já conhecido talento da ponteira, mas Zé tirou a maior pontuadora da equipe no Sul-Americano, e o time se encaixou, até abrindo cinco pontos de diferença em 14 a 9 e 15 a 10. O restante do set foi para a Seleção administrar e e aproximar da vitória, a qual foi confirmada com mais um ace de Gabi Guimarães: 25 a 19.



Por fim, o último set da Seleção Feminina em 2026 contou com uma jogada digna do talento desse time. Com o placar desfavorável em 5 a 3, o Brasil teve que defender o ataque argentino, e Gabi Guimarães salvou uma boa com o pé, de uma forma impressionante que não só levantou o público presente, como também deu ânimo para o time bloquear com Bergmann na sequência e buscar a virada na parcial.

Depois disso, a Argentina sucumbiu ao Brasil. Além de virar o placar, a Seleção disparou e finalizou a temporada de seleções em grande estilo, pois triunfou em casa, ficou com o título continental, garantiu vaga olímpica e ainda atropelou o rival na derradeira parcial: 25 a 16.