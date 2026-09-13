Grêmio demite Luís Castro após nova derrota no Brasileirão

A derrota de virada para o Vasco no último sábado (12), por 2 a 1, custou o cargo de Luís Castro no Grêmio. Após uma manhã de reuniões neste domingo (13) no CT Luiz Carvalho, a diretoria optou pela demissão do técnico português e o comunicou sobre a decisão ainda durante o encontro. O coordenador técnico Luiz Felipe Scolari assume a equipe nesta quarta-feira.

O Tricolor vive um momento conturbado no Brasileirão e ocupa a 15ª posição, com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco primeiro colocado do Z4. Apesar de levar vantagem nos critérios de desempate, a derrota no confronto direto trouxe ainda mais preocupação à situação gaúcha, especialmente pela reta final da competição.

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Luís Castro encerra sua passagem por Porto Alegre com 50 partidas na temporada e um aproveitamento de 47%. Nesse período, somou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, além de 66 gols pró e 51 contra.

A mudança no comando também atinge os demais profissionais da comissão, e o Tricolor precisa remontar o setor. Vítor Severino e Pedro Mané, auxiliares, Daniel Correia, preparador de goleiros, Nuno Baptista, analista de desempenho, e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior, o Betinho, deixam o clube.

Pressão sobre Luís Castro

O desempenho como visitante ajuda a explicar a pressão sobre o português. Isso porque em 26 partidas disputadas pelo campeonato nacional, o Tricolor venceu e empatou sete, mas acabou derrotadas nas outras 12. Nenhum dos triunfos, porém, ocorreu fora de casa.

A diretoria sustentou o técnico e manteve otimismo sobretudo devido à parada para Copa do Mundo, com expectativa de evolução com o período de férias e treinamentos. No retorno, o Grêmio não só manteve oscilações no desempenho, como acumulou resultados ruins e a eliminação para o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana.





Apesar da irregularidade, o português levou o Grêmio à semifinal da Copa do Brasil após superar o Internacional por 3 a 1 no agregado. O treinador também levantou o troféu do Campeonato Gaúcho em março, mas a série de resultados ruins no Brasileirão pesou mais.