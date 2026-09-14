Primeiro dia nos Jogos de Santa Fé tem medalhas do DF e vagas em Lima-2027

O Distrito Federal já deixou a marca no primeiro dia de disputas dos Jogos Sul-Americanos Santa Fé-2026. Ágatha Amaral conquistou o ouro nos 200m medley da natação, enquanto Anna Lúcia Rodrigues levou a prata na plataforma de 1 metro dos saltos ornamentais. Luana Lira, nascida em João Pessoa e atleta formada e treinada em Brasília, também subiu ao pódio, com o bronze na mesma prova de Anna. Ao todo, o Time Brasil encerrou o domingo (13/9) com 14 ouros, oito pratas e seis bronzes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A campanha brasileira começou forte nas águas abertas, com os dois primeiros ouros da competição. Matheus Melecchi venceu os 10km masculino, enquanto Ana Marcela Cunha levou o título entre as mulheres. Viviane Jungblut ficou com o bronze no feminino, e Victor Moreno terminou com a prata no masculino. Além das medalhas, Ana Marcela, Melecchi e Jungblut garantiram ao Brasil três vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, resultado direto das provas disputadas em Santa Fé.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na natação, Ágatha Amaral foi um dos destaques do Brasil ao vencer os 200m medley. A equipe brasileira ainda acumulou outras 17 medalhas na piscina do Centro Aquático Provincial Invencible, incluindo os ouros de Breno Correia, Caio Pumputis, Etiene Medeiros, Gabriel Nunes Machuco, Gabrielle Roncatto, Guilherme Basseto e Guilherme Costa. Os revezamentos 4x200m livre feminino e masculino também terminaram no topo do pódio.
Nos saltos ornamentais, Anna Lúcia Rodrigues terminou a plataforma de 1 metro com 241,40 pontos e ficou com a prata. Luana Lira alcançou 238,20 e garantiu o bronze. Embora tenha nascido em João Pessoa, a paraibana mantém uma relação esportiva de longa data com Brasília: treina na capital federal desde 2014 e representa o Instituto Pró Brasil, do DF.
A ginástica artística masculina também colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio. A equipe formada por Bernardo Actos, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Sampaio, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães venceu a disputa por equipes. Diogo ainda conquistou a prata no individual geral, enquanto Patrick ficou com o bronze.
Na esgrima, Ana Beatriz Bulcão foi campeã no florete feminino e garantiu mais um ouro para o país. O Brasil ainda iniciou sua caminhada no boxe, hipismo adestramento, hóquei sobre a grama e vôlei de praia. No hóquei masculino, a seleção derrotou o Uruguai por 3 x 2, enquanto Carol Solberg e Rebecca venceram a estreia no vôlei de praia por 2 x 0 diante das paraguaias Fio e Denisse.
Santa Fé representa o primeiro grande evento multiesportivo do ciclo até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. O Brasil participa da competição com cerca de 500 atletas em 52 modalidades, enquanto os resultados em 14 esportes valem classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. A competição na Argentina segue até 26 de setembro.
Medalhistas do Brasil no primeiro dia
Ouro
- Matheus Melecchi — águas abertas, 10km
- Ana Marcela Cunha — águas abertas, 10km
- Ágatha Amaral — natação, 200m medley
- Breno Correia — natação, 100m livre
- Caio Pumputis — natação, 100m peito
- Etiene Medeiros — natação, 50m costas
- Gabriel Nunes Machuco — natação, 200m medley
- Gabrielle Roncatto — natação, 800m livre
- Guilherme Basseto — natação, 50m costas
- Guilherme Costa — natação, 800m livre
- Revezamento 4x200m livre feminino
- Revezamento 4x200m livre masculino
- Equipe masculina — ginástica artística
- Ana Beatriz Bulcão — esgrima, florete
Prata
- Victor Moreno — águas abertas, 10km
- Beatriz Dizotti — natação, 800m livre
- João Gomes Júnior — natação, 100m peito
- Leonardo Santos — natação, 200m medley
- Samuel Lopes — natação, 50m costas
- Stephan Steverink — natação, 800m livre
- Diogo Soares — ginástica artística, individual geral
- Anna Lúcia Rodrigues — saltos ornamentais, plataforma de 1m
Bronze
- Viviane Jungblut — águas abertas, 10km
- Luanna Nunes — natação, 100m livre
- Manuela Astori — natação, 200m medley
- Marco Ferreira — natação, 100m livre
- Patrick Sampaio — ginástica artística, individual geral
- Luana Lira — saltos ornamentais, plataforma de 1m