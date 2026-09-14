Primeiro dia nos Jogos de Santa Fé tem medalhas do DF e vagas em Lima-2027

Anna Lúcia Rodrigues e Luana Lira se destacaram no primeiro dia de competições dos saltos ornamentais em Santa Fé, na Argentina - (crédito: Jonne Roriz/COB)

O Distrito Federal já deixou a marca no primeiro dia de disputas dos Jogos Sul-Americanos Santa Fé-2026. Ágatha Amaral conquistou o ouro nos 200m medley da natação, enquanto Anna Lúcia Rodrigues levou a prata na plataforma de 1 metro dos saltos ornamentais. Luana Lira, nascida em João Pessoa e atleta formada e treinada em Brasília, também subiu ao pódio, com o bronze na mesma prova de Anna. Ao todo, o Time Brasil encerrou o domingo (13/9) com 14 ouros, oito pratas e seis bronzes.

A campanha brasileira começou forte nas águas abertas, com os dois primeiros ouros da competição. Matheus Melecchi venceu os 10km masculino, enquanto Ana Marcela Cunha levou o título entre as mulheres. Viviane Jungblut ficou com o bronze no feminino, e Victor Moreno terminou com a prata no masculino. Além das medalhas, Ana Marcela, Melecchi e Jungblut garantiram ao Brasil três vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, resultado direto das provas disputadas em Santa Fé.

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Na natação, Ágatha Amaral foi um dos destaques do Brasil ao vencer os 200m medley. A equipe brasileira ainda acumulou outras 17 medalhas na piscina do Centro Aquático Provincial Invencible, incluindo os ouros de Breno Correia, Caio Pumputis, Etiene Medeiros, Gabriel Nunes Machuco, Gabrielle Roncatto, Guilherme Basseto e Guilherme Costa. Os revezamentos 4x200m livre feminino e masculino também terminaram no topo do pódio.

Nos saltos ornamentais, Anna Lúcia Rodrigues terminou a plataforma de 1 metro com 241,40 pontos e ficou com a prata. Luana Lira alcançou 238,20 e garantiu o bronze. Embora tenha nascido em João Pessoa, a paraibana mantém uma relação esportiva de longa data com Brasília: treina na capital federal desde 2014 e representa o Instituto Pró Brasil, do DF.

A ginástica artística masculina também colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio. A equipe formada por Bernardo Actos, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Sampaio, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães venceu a disputa por equipes. Diogo ainda conquistou a prata no individual geral, enquanto Patrick ficou com o bronze.

Na esgrima, Ana Beatriz Bulcão foi campeã no florete feminino e garantiu mais um ouro para o país. O Brasil ainda iniciou sua caminhada no boxe, hipismo adestramento, hóquei sobre a grama e vôlei de praia. No hóquei masculino, a seleção derrotou o Uruguai por 3 x 2, enquanto Carol Solberg e Rebecca venceram a estreia no vôlei de praia por 2 x 0 diante das paraguaias Fio e Denisse.

Santa Fé representa o primeiro grande evento multiesportivo do ciclo até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. O Brasil participa da competição com cerca de 500 atletas em 52 modalidades, enquanto os resultados em 14 esportes valem classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. A competição na Argentina segue até 26 de setembro.

Medalhistas do Brasil no primeiro dia

Ouro

Matheus Melecchi — águas abertas, 10km

Ana Marcela Cunha — águas abertas, 10km

Ágatha Amaral — natação, 200m medley

Breno Correia — natação, 100m livre

Caio Pumputis — natação, 100m peito

Etiene Medeiros — natação, 50m costas

Gabriel Nunes Machuco — natação, 200m medley

Gabrielle Roncatto — natação, 800m livre

Guilherme Basseto — natação, 50m costas

Guilherme Costa — natação, 800m livre

Revezamento 4x200m livre feminino

Revezamento 4x200m livre masculino

Equipe masculina — ginástica artística

Ana Beatriz Bulcão — esgrima, florete

Prata

Victor Moreno — águas abertas, 10km

Beatriz Dizotti — natação, 800m livre

João Gomes Júnior — natação, 100m peito

Leonardo Santos — natação, 200m medley

Samuel Lopes — natação, 50m costas

Stephan Steverink — natação, 800m livre

Diogo Soares — ginástica artística, individual geral

Anna Lúcia Rodrigues — saltos ornamentais, plataforma de 1m

Bronze

Viviane Jungblut — águas abertas, 10km

Luanna Nunes — natação, 100m livre

Manuela Astori — natação, 200m medley

Marco Ferreira — natação, 100m livre

Patrick Sampaio — ginástica artística, individual geral

Luana Lira — saltos ornamentais, plataforma de 1m