Galvão Bueno deixa N Sports após discordar de ação judicial contra o SBT - (crédito: Observatorio da TV)

Divulgação/N Sports Galvão Bueno

Galvão Bueno deixará a sociedade da N Sports após discordar da decisão da emissora esportiva de acionar o SBT na Justiça. A empresa, parceira da rede de televisão na transmissão da Copa do Mundo de 2026, cobra cerca de R$ 40 milhões referentes a receitas comerciais que, segundo alega, não foram repassadas pela emissora.

O narrador e apresentador encaminhou uma carta à família Abravanel e à diretoria do SBT para expressar sua posição sobre o caso. No documento, obtido pela coluna Outro Canal, Galvão afirma reconhecer a existência de divergências entre as partes, mas defende que a situação seja resolvida por meio do diálogo.

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Segundo ele, os sócios da N Sports já foram informados de que sua participação na empresa será encerrada caso o impasse com o SBT avance para uma disputa judicial.

Já comuniquei aos sócios que, se a divergência com o SBT seguir para o litígio, vou abrir mão dessa integralização e encerrar minha parceria com a N Sports, escreveu.

Galvão destacou que tem divergências em relação a algumas decisões estratégicas e financeiras da empresa, mas ressaltou que sua principal discordância está na escolha de recorrer à Justiça para tratar das questões comerciais relacionadas à Copa do Mundo.

O comunicador também afirmou ter sido surpreendido pela iniciativa da N Sports, alegando que ainda havia negociações em andamento entre representantes das duas empresas. De acordo com ele, sua equipe vinha incentivando uma nova rodada de conversas para buscar uma solução consensual.

Outro ponto destacado na carta foi o desconforto com a repercussão da ação judicial. Galvão argumenta que a N Sports é amplamente associada à sua imagem no mercado e rejeita a ideia de ver seu nome ligado a um processo contra o SBT.

Para o público e grande parte do mercado, a N Sports é a TV do Galvão. Não aceito que, depois do que construímos na Copa do Mundo, fique a imagem de que a TV do Galvão está processando o SBT, afirmou.

Ao final da mensagem, o narrador agradeceu o acolhimento recebido no SBT, elogiou a parceria durante a Copa do Mundo e declarou que pretende manter seu futuro profissional ligado à emissora.