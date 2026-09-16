Carlos Miguel brilha, Palmeiras supera a LDU nos pênaltis e está na semi

Em um jogo eletrizante, o Palmeiras venceu a LDU, nos pênaltis, por 4 x 3 e garantiu a vaga na semifinal da Libertadores 2026. Na altitude de Quito, Marlon Freitas abriu o placar, enquanto Segovia deixou tudo igual. Assim, na etapa final, Vitor Roque saiu do banco para marcar, de pênalti, enquanto Estrada fez dois de cabeça. Nas penalidades, Lucas Evangelista errou, mas Carlos Miguel defendeu duas cobranças.
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Dessa forma, o futebol brasileiro terá pelo menos um finalista nesta edição do torneio continental. Afinal, o Verdão terá pela frente o Fluminense, que eliminou o Platense, da Argentina, na semifinal.
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O próximo compromisso do Alviverde será no domingo (20), às 11h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, os comandados do técnico Abel Ferreira terão pela frente duas semanas de Data-Fifa para recuperar jogadores e seguir firme nas três competições.
Tudo igual
A primeira grande chance foi dos donos da casa, quando Corozo apareceu pela esquerda e cruzou para Estrada, entretanto o atacante cabeceou para fora. No entanto, quem estufou a rede foi o Palmeiras. Depois da cobrança de escanteio de Arias, a bola sobrou para Marlon Freitas, que abriu o placar.
Após um cruzamento em direção à pequena área, Corozo dividiu com Carlos Miguel , e o árbitro assinalou falta na jogada. Logo em seguida, Lucas Rodríguez cobrou escanteio, e Segovia, praticamente sozinho, cabeceou para tirar o arqueiro alviverde da jogada e deixar tudo igual no placar.
Em outra boa chegada do time equatoriano, Rodríguez deu o passe para Corozo, entretanto acertou Andreas Pereira. A LDU, então, pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Flaco López recebeu pela esquerda, limpou a marcação e tocou para Piquerez, que achou Marlon Freitas, que cabeceou sem direção.
Perigo pelo alto
Na volta do intervalo, o confronto ficou mais amarrado, com muitas faltas no meio de campo e sem grandes chances. De um lado, os donos da casa tentavam aproveitar a altitude para chegar com perigo, mas o sistema defensivo alviverde teve um desempenho seguro. Andreas chegou pelo lado esquerdo, mas mandou por cima.
Aos 20?, o árbitro Wilmar Roldan optou por expulsar o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, por reclamação. A partir disso, o auxiliar João Martins ficou à beira do campo até o fim da partida.
A LDU, por sinal, pediu penalidade máxima em outra jogada, quando Bruno Fuchs apareceu na dividida, mas o árbitro nada assinalou. O camisa 8 do Palmeiras fez uma ótima jogada pelo lado e tentou o cruzamento rasteiro, contudo a bola tocou no braço de Richard Mina. Vitor Roque foi para a cobrança de pênalti e anotou o segundo.
Por fim, Quiñónez teve liberdade para cruzar para a área, na medida, e encontrar Estrada. O jogador levou a melhor sobre os marcadores, cabeceou para baixo e superou Carlos Miguel. O atleta, por sinal, voltou a estufar a rede ao aparecer novamente na área e cabecear para o fundo da rede.
Paredão Alviverde
Vitor Roque, de cavadinha, abriu placar para o Palmeiras, enquanto Deyverson deixou tudo igual. Maurício fez o dele, e Carlos Miguel pegou a batida de de Lucas Rodríguez. Piquerez também converteu, da mesma forma que Estrada. Lucas Evangelista parou no goleiro Gonzalo Valle, enquanto Cornejo marcou. Felipe Anderson estufou a rede, já Carlos Miguel pegou a batida de Segovia
LDU 3 (3) x (4) 2 PALMEIRAS
Copa Libertadores 2026 Quartas de final (Jogo de volta)
Data e horário: 16/09/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)
Gols: Marlon Freitas 9’/1ºT (0-1); Segovia 14’/1ºT (1-1); Vitor Roque 27’/2ºT (1-2); Estrada 44’/2ºT (2-2); Estrada 47’/2ºT (3-2)
LDU: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt (Carabalí 34’/2ºT), Ricardo Adé, Richard Mina (Deyverson 37’/2ºT) e Segovia; Sebastian González (Cornejo 10’/2ºT), Juanse Rodriguez e Lucas Rodríguez; Janner Corozo (Alvarado 10’/2ºT), Michael Estrada e Yerlin Quiñonez. Técnico: Gustavo Alvarez
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Barboza e Bruno Fuchs; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício 43’/2ºT), Lucas Evangelista, Arias (Felipe Anderson 40’/2ºT) e Piquerez; Flaco López (Vitor Roque 21’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Wilmar Roldan (COL)
Assistentes: Alexander Gúzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Cartões Amarelos: Juanse Rodríguez (LDU); Flaco López (PAL)
Cartões Vermelhos: Abel Ferreira (PAL), aos 20? do 2º tempo.