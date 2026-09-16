Delfim defende três pênaltis do Santos, e Galo está na semifinal da Sula

O Galo é semifinalista da Copa Sul-Americana. A vaga saiu na noite desta quarta-feira (16/9), quando o Atlético recebeu o Peixe na Arena MRV. Os mineiros venceram por 4 x 2 e, com isso, levaram a decisão para os pênaltis. Mas este quarto gol só saiu nos acréscimos. (Na ida, Santos 2 x 0). Nas penalidades, os goleiros mandaram bem. Brazão defendeu a cobrança do atleticano Fred. Contudo, Gabriel Delfim foi o grande herói: simplesmente defendeu os chutes de Gabigol, João Schmidt e Arthur Melo. Assim, Galo 3 x 1 nas penalidades e na semifinal da Sula.

O Atlético saiu na frente com um gol de Bernard aos 15 segundos e ampliou com Reinier. Mas, ainda no primeiro tempo, o Peixe diminuiu em um gol contra de Lyanco e levou o terceiro gol, mais uma vez de Reinier. Este resultado levaria a decisão aos pênaltis. Contudo, na etapa final, Gabigol marcou o gol que colocava o Peixe na semifinal. Entretanto, aos 46 minutos, Cuello fez o gol que mandou a decisão para as penalidades. Aí, Gabriel Delfim, substituto de Everson, machucado, defendeu três cobranças.

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Com isso, o Atlético avança para a semifinal, quando enfrentará o City Torque ou o Cienciano (na ida, o Cienciano em casa, venceu por 2 x 0), que jogam nesta quinta-feira. Mas na outra semifinal o Vasco enfrenta o Boca Juniors.

Galo em vantagem; gol-relâmpago e Reinier duas vezes

O Atlético fez um ótimo primeiro tempo, impondo seu jogo e construindo ataques que fizeram o time, nesta primeira etapa, eliminar a vantagem que o Santos construiu no jogo de ida. Três fatores pesaram muito a favor do Galo. O primeiro, o gol-relâmpago. O time saiu com a bola e, com 15 segundos de jogo, Bernard, após Reinier roubar a bola e Fred dar o passe, mandou na rede. Esta vantagem tranquilizou os mineiros Já os outros dois fatores foram as atuações impecáveis de Fred e Reinier. O primeiro já tinha feito a assistência para o gol de Bernard. E, aos 19, nova grande jogada. Assim, saiu da marcação e cruzou para a entrada certeira de Reinier, que fez 2 a 1.

O Santos conseguiu fazer o gol aos 28. Rollheiser mandou um chuveirinho na área e Lyanco, tentando cortar, fez contra. Mas o Galo mandava em campo e, mais uma vez, Reinier se fez presente. Ganhou uma bola na intermediária de ataque, lançando o lateral-esquerdo Renan Lodi, e foi para a área, esperando o cruzamento do companheiro. O passe foi ótimo e Reinier tocou no contrapé de Brazão. Infelizmente para Reinier (artilheiro do Galo na temporada, com nove gols), ele se machucou no lance e sairia no intervalo.

Cuello leva decisão para os pênaltis; Brilha Delfim nas penalidades

Na volta do segundo tempo, e, com a entrada do veterano Arthur na vaga de Gustavinho jogo teve um maior equilíbrio. O Galo tinha a bola e oferecia perigo. Mas o Santos era perigoso e, aos oito minutos, Gabigol, em um chute que resvalou na zaga mineira, obrigou o goleiro Gabriel Delfim (substituindo o lesionado Everson) a voar para salvar. E o goleiro salvou um gol certo de Bomtempo aos 17. Um chute da marca do pênalti, após passe de voleio de Rony, que o goleiro atleticano mandou para escanteio.

O Galo era um espectro do que fez no primeiro tempo e, assim, facilitava a vida do Santos, que conseguiu chegar ao segundo gol quando Arthur (que entrara no intervalo) lançou Gabigol. Lyanco não conseguiu cortar, e o artilheiro santista, que entrou desmarcado, bateu para colocar 3 a 2 no placar. Nesse momento, a vaga na semifinal era santista. Contudo, aos 46, Castaño cruzou para a cabeçada de Cuello: Atlético 4 a 2. E a decisão foi para os pênaltis. Aí Gabriel Delfim defendendo cobranças de Gabigol, João Schmidt e Arthur Melo. virou o herói do Galo. Assim, Gabriel Delfim deu o fim do Santos.

Nos pênaltis

Para o Santos: Bontempo marcou; mas Gabriel Delfim defendeu as cobranças de Gabigol, João Schmidt e Arthur Melo;

Para o Atlético: Scarpa, Igor Gomes e Thiago Borbas marcaram; Brazão defendeu a cobrança de Fred

ATLÉTICO 4×2 SANTOS (nos pênaltis Atlético 3 a 1)

Sul-Americana – Quartas de final (volta)

Data: 16/9/2026

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 40.013

Renda: R$ 3.456.000,00

Gols: Bernard, 15 segundos 1ºT (1-0); Reinier, 19’/1ºT (2-0); Lyanco, contra, 28’/1ºT (2-1); Reinier, 40’/1ºT (3-1); Gabigol, 27’/2ºT (3-2); Cuello, 46’/2ºT (4-2)

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Alan Franco (Scarpa, 35’/2ºT), Vitão, Lyanco (Thiago Borbas, 35’/2ºT) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Tomás Cuello e Reinier (Cassierra, Intervalo). Técnico: Eduardo Dominguez

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres (Lucas Veríssimo, Intervalo) e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique (Arthur Melo, Intervalo), Gabriel Bontempo e Rollheiser (Oliva, 35’/2ºT); Gabigol e Rony (João Ananias, 40’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Maximiliano Del Yesso (ARG);

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Cartões Amarelos: Rodinei, Luan Peres (SAN)



