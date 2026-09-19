Paris FC e Lyon seguem invictos e entram na zona da Champions no Francês

Partis FC e Lyon mantiveram a boa sequência neste início de temporada e seguem invictos no Campeonato Francês, após derrotarem neste sábado (19/9), respectivamente, Strasbourg (2 x 1) e Rennes (4 x 0), entrando na zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.
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Os gols do time parisiense, terceiro colocado com 11 pontos, dois a menos que o líder Monaco, foram marcados por Ilan Kebbal (18') e Pablo Pagis (57').
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O Strasbourg, que deu emoção à reta final da partida após um gol contra de Moustapha Mbow (88'), é o sexto colocado, com sete pontos.
Após o apito final, o técnico do Paris FC, Liam Rosenior, confrontou parte da torcida do Strasbourg, clube que deixou no início da temporada passada para assumir o Chelsea, que o demitiu após três meses de trabalho.
"Existe uma pequena parcela de torcedores do Strasbourg que desrespeitou a minha família", explicou Rosenior depois da partida, ressaltando que se referia a "uma pequena parcela".
"O Strasbourg é um clube fantástico, com pessoas formidáveis. Minha maneira de comemorar o gol foi direcionada àquele grupo de pessoas que nunca quis que eu tivesse sucesso nesse clube", continuou o treinador inglês.
O incidente na capital não foi o único deste sábado na França. O jogo entre Lyon e Rennes foi interrompido por alguns minutos, o tempo necessário para retirar uma faixa ofensiva contra o Saint-Étienne, o grande rival do Lyon.
No aspecto esportivo, o Lyon venceu por 4 x 0 e assumiu provisoriamente a segunda colocação, empatado em pontos com o Paris FC.
O Lille (4º), que tem os mesmos dez pontos do Rennes, poderá igualar o Monaco no topo da tabela, caso vença o Nice fora de casa no domingo.
Nos demais jogos disputados neste sábado, o Angers derrotou o Troyes por 2 x 0, enquanto o Le Mans bateu o Lorient por 2 x 1.
Por sua vez, o Toulouse conseguiu sair da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Le Havre por 3 x 2, a primeira da equipe no campeonato.
O Paris Saint-Germain, atual campeão, vai visitar o Olympique de Marselha em um clássico no qual as duas equipes precisam somar pontos depois de um início irregular no campeonato.