Sport vira sobre o Juventude na Ilha do Retiro e encosta no G-6 da Série B

O Sport venceu o Juventude de virada por 2 a 1 na tarde deste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto marcado por erros, gol anulado e redenção do zagueiro Marcelo Ajul, o time pernambucano buscou o triunfo no segundo tempo para renovar as esperanças na briga por uma vaga no G-6, enquanto o time gaúcho acumulou a segunda derrota consecutiva.

Com a vitória em casa, o Sport alcançou os 44 pontos, subiu para a nona colocação na tabela e se manteve firme na disputa pelo acesso. Já o Juventude estacionou nos 50 pontos, perdeu a segunda posição e viu sua margem dentro da zona de classificação diminuir. Na próxima rodada, o Sport faz clássico pernambucano contra o Náutico, enquanto o Juventude visita o América-MG.

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O primeiro tempo na Ilha do Retiro foi equilibrado, com o Sport tomando as rédeas das ações ofensivas e o Juventude postado defensivamente para explorar os espaços. A equipe visitante saiu na frente após erro de Marcelo Ajul na saída de bola, que culminou no pênalti de Augusto Pucci em Alisson Safira. Na cobrança, Luis Mandaca bateu com firmeza e abriu o placar. O Sport sentiu o golpe e ficou afobado em campo, mas buscou a igualdade nos acréscimos com uma jogada individual e um golaço do atacante Chrystian Barletta.

A etapa final manteve a intensidade e ganhou contornos emocionais. O Juventude chegou a balançar as redes com Fábio Lima aos 18 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante na origem do lance. O Sport respondeu aos 32 em grande jogada de Marlon Douglas, que recebeu de Patrick de Paula, aplicou uma caneta na marcação e finalizou para fora, raspando a trave.

A pressão rubro-negra surtiu efeito na reta final e selou a virada. Aos 40 minutos do segundo tempo, Augusto Pucci cruzou na área e encontrou o zagueiro Marcelo Ajul, que se redimiu do erro da etapa inicial, dominou com categoria e estufou as redes para garantir a vitória do Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 JUVENTUDE

SPORT - Thiago Couto; Pucci, Marcelo Ajul, Benevenuto e Raí (Edson Lucas); Fernando Sobral (Patrick de Paula), Willian Oliveira e Diego Hernández (Biel); Barletta, Perotti (Neto Pessoa) e Kervin Andrade (Marlon Douglas). Técnico: Mariano Soso.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Titi, Gabriel e Aderlan (Wadson). Lucas Mineiro (Luan Martins), Mandaca (Lucas Alves) e Gabriel Pires (Raí Silva); Diogo Barbosa, Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Mandaca, aos 32, e Barletta, aos 46 minutos do primeiro tempo; Marcelo Ajul, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Raí e Augusto Pucci (Sport); Rodrigo Sam, Lucas Mineiro, Fábio Lima e Alisson Safira (Juventude).

PÚBLICO - 15.461 torcedores.

RENDA - R$ 423.896,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).