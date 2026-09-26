Irmãos Piquet aceleram em duelo familiar na Stock Car em Brasília

Nelsinho Piquet em ação no primeiro dia de treinos no autódromo Internacional de Brasília: ele venceu a etapa do ano passado em casa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A nona etapa da Stock Pro Series 2026, amanhã, em Brasília, tem um combustível especial para uma família. Os irmãos Nelsinho e Pedro travarão um "racha" no autódromo batizado com o sobrenome do pai, o tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet. Embora adversários na pista, eles partem em busca da hegemonia doméstica. Dentro do Toyota Corolla Cross, Pedro e Alfredinho encaram o desafio de percorrer a pista mais longa do Brasil durante duas horas e uma volta.

Dez anos de diferença separam a dupla do carro de número 80. Desta vez, com apenas 18 anos, Alfredo Ibiapina puxará a responsabilidade de quem completou oito etapasda Stock Car com o Corolla Cross. Pedro Piquet disputará a primeira corrida com o veículo. Apesar da novidade, o piloto de 28 anos contou ao Correio a preferência por conhecer o trajeto, principalmente quando se trata do maior traçado de automobilismo do país em atividade. São 5.384 metros de comprimento, com 16 curvas e três retas principais.

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"Brasília é uma pista bem difícil", analisa. Com a experiência de quem corre há 20 anos, é mais fácil se adaptar a um novo carro pela quantidade de veículos conduzidos ao decorrer da carreira. "São quase dois minutos de volta. Então, aqui é bem comprido e com muitas curvas. Por eu conhecer aqui e andar bastante aqui neste ano, me ajuda bastante. O grid é bem competitivo, se conseguíssemos largar entre os 10, seria bom" projeta. O treino classificatório é hoje, a partir de 14h15.

A dupla inédita nas pistas é parceira desde a infância, quando competiam no kart. A cumplicidade de anos também vai para dentro do box. Unidos, Ibiapina e Piquet traçaram uma estratégia para buscar um bom resultado no final. Na hora da corrida, é cada um por si. "Cada um tem que fazer a sua pequena corrida dentro da corrida longa. Muita coisa pode acontecer. O mais importante aqui é não ter ego, é pensar como um time. Nunca querer competir um contra o outro, sempre tentar ajudar", evidenciou.

A família Piquet também conta com Nelson Piquet Jr, o Nelsinho. No ano passado, ele venceu em casa na reinauguração. Agora, Nelsinho terá Rafael Suzuki como dupla pela Full Time Sports e busca a dobradinha: "O Nelsinho é um cara que está muito bem na Stock Car. Acho que a escolha de dupla dele foi pensando em performance e no impacto competitivo. Em relação à estratégia, acho que cada um tem a sua. Vamos nos adaptando à corrida que é novidade para a gente", pontuou Rafael Suzuki ao Correio.

Rafael é um dos pilotos mais experientes no grid e tentará juntar com a bagagem de Nelsinho na modalidade. Ele é atual quinto colocado na classificação geral da Stock Car e busca ganhar posições. Suzuki falou sobre o percurso em Brasília e elogiou a cidade: "A pista é realmente muito boa. Não tenho nenhuma crítica ao traçado. Se não for a mais legal, certamente é uma das mais legais do calendário, além de ser uma cidade fantástica onde tenho muitos amigos.", finalizou o piloto.

Com o melhor desempenho no treino de ontem, Enzo Elias é mais um piloto da casa na Stock Car. Ele é o brasiliense mais bem colocado na classificação da temporada, ocupando o oitavo lugar. Na etapa Endurance, ele terá Gianluca Petecof como dupla, outro jovem da modalidade: "Essa etapa é muito especial, a primeira Endurance da história da Stock Car. Temos o objetivo claro de vencer no domingo e não vamos desistir enquanto houver chances de alcançar o topo. A equipe toda está de parabéns pelo treino de hoje e vamos chegar muito bem preparados para o próximo desafio", disse Enzo.

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



