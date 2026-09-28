Neymar declara torcida pelo Flamengo: "No Rio, sou Mengão"

Neymar marcou presença no Maracanã neste domingo (27) para acompanhar o primeiro jogo de NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Em meio a repórteres e fãs pedindo fotos, o atacante foi alvo de brincadeiras sobre ser flamenguista e "confirmou" a torcida pelo clube carioca.

"No Rio, eu sou Mengão", disse o atacante do Santos, que, em outras oportunidades, já havia falado sobre ter o sonho de defender o Flamengo.

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"Sempre falei isso (sonho de jogar no Flamengo), né? Óbvio que o Flamengo é meu segundo time do coração. O primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, que sou fã desde pequeno. Mas eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui", disse, em 2024, à FlaTV.

O atacante santista, inclusive, foi presenteado com uma camisa dos Cowboys com seu nome e o número 26. Ao mesmo tempo, o camisa 10 do Peixe segue em processo de recuperação de uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro.

Vitória dos Ravens com emoção

Na partida, o Baltimore Ravens venceu por 34 a 31 em uma final sensacional. Restando dez segundos, o Dallas empatou o jogo em 31 pontos após um fireld Goal (que vale três pontos). Contudo, o Ravens teve uma oportunidade de ataque. Um lançamento no desespero, mas perfeito, de Lamar Jackson achou um recebedor num passe que levou o time a ter a chance de dar um chute de 56 jardas no último segundo. O kicker Tyler Loop acertou e deu ao time uma vitória tão sensacional que levou à loucura todos os jogadores do time a festejar como se fosse uma final de Copa do Mundo.

O jogo foi pela terceira rodada da NFL. Com o resultado, o Ravens soma 2 vitórias e 1 derrota, em segundo na Conferência Americana (AFC) Norte. O Cowboys tem 1 vitória e 2 derrotas, em terceiro na NFC (Conferência Nacional) Leste.



