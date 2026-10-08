Encontro Nacional de Capoeira reúne mestres de vários estados em Samambaia

O Complexo Cultural de Samambaia recebe, neste sábado (10/12) e domingo (11/12), o 10º Encontro Nacional de Capoeira da Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha. O evento reunirá mestres de diferentes regiões do Brasil para dois dias de atividades dedicadas à valorização da modalidade, à troca de conhecimentos e à integração entre praticantes de diferentes gerações.

A programação inclui aulas e oficinas com mestres convidados, além de cerimônia de troca de graduação das crianças atendidas pelos projetos sociais da instituição. Participantes de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba são esperados no encontro, que se consolidou como uma oportunidade de intercâmbio cultural entre capoeiristas de diferentes regiões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

À frente da iniciativa está o mestre Leandro Cabeça, que desenvolve atividades ligadas à capoeira desde os anos 2000. Ao longo de aproximadamente 26 anos de trajetória, ele construiu um trabalho que associa a prática da modalidade à formação cultural, à convivência comunitária e à inclusão social, especialmente entre crianças e jovens de Samambaia e da Estrutural.

O encontro nacional é uma das expressões desse trabalho. Realizado anualmente há uma década, começou como uma atividade de menor porte e, com o passar dos anos, ampliou a programação e a participação de convidados de outras unidades da Federação.

A 10ª edição representa a continuidade de uma tradição e também o reconhecimento de um trabalho desenvolvido na comunidade, que utiliza a capoeira como instrumento de educação, socialização e fortalecimento dos vínculos culturais.

Encontro Nacional de Capoeira da Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha (foto: Capoeira Fio da Navalha/Divulgação)

Cultura, educação e inclusão social

Manifestação cultural afro-brasileira que reúne elementos de luta, dança, música, jogo e tradição oral, a capoeira ultrapassa os limites da atividade física. A prática estimula a disciplina, o respeito, a cooperação e o conhecimento da história e das expressões culturais de matriz africana.

Essas dimensões estão presentes nas atividades da Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha, que desenvolve projetos sociais voltados às comunidade de Samambaia e da Estrutural. O trabalho busca ampliar o acesso à cultura e proporcionar espaços de aprendizado e convivência, com atenção especial à participação de crianças e adolescentes.

Um dos momentos mais significativos da programação será a troca de graduação dos alunos dos projetos sociais, marcada para o segundo dia do encontro. A cerimônia simboliza o avanço dos participantes no aprendizado da capoeira e representa uma oportunidade de reconhecimento do desenvolvimento e dedicação.

Além das atividades com os alunos, a presença de mestres convidados permitirá o compartilhamento de experiências, técnicas e conhecimentos transmitidos entre gerações de capoeiristas. O encontro também reforça a importância de iniciativas culturais comunitárias na preservação e difusão da capoeira, reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Encontro Nacional de Capoeira da Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha (foto: Capoeira Fio da Navalha/Divulgação)

Programação

As atividades começam no sábado (10/12), às 16h, com aulas e oficinas ministradas por mestres convidados. No domingo (11/12), a programação terá início às 9h, com a cerimônia de troca de graduação das crianças participantes dos projetos sociais da Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha.

As duas etapas serão realizadas no Complexo Cultural de Samambaia, espaço dedicado à promoção de atividades artísticas e culturais. O evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e de parceiros locais.

Serviço — 10º Encontro Nacional de Capoeira

Datas: 10 e 11 de outubro (sábado e domingo)

Local: Complexo Cultural de Samambaia (DF)

Sábado (10/12): aulas e oficinas com mestres convidados, a partir das 16h

Domingo (11/12): troca de graduação das crianças dos projetos sociais, a partir das 9h

Realização: Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha

Informações: (61) 9-9820-4897