CBF cancela registro de técnico de Diego Souza e investiga o caso

A CBF cancelou nesta quinta-feira (8) o registro de Diego Souza, treinador do Joinville (SC), no Boletim Informativo Diário (BID). A decisão ocorre após o ex-jogador aparecer entre os nomes citados em uma investigação sobre a venda de licenças falsas para profissionais do futebol. O esquema seria liderado pelo argentino Mancuso, ex-Flamengo e Palmeiras e foi denunciado a partir de informações do portal UOL.

Diego Souza assumiu o comando do Joinville em agosto. No entanto, a documentação apresentada para obter o registro continha uma licença PRO atribuída à Associação de Técnicos de Futebol da Argentina (ATFA). A entidade, porém, informou à CBF que o nome do treinador não constava em seus registros.

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De acordo com a denúncia, os interessados pagariam cerca de R$ 100 mil para receber documentos que supostamente permitiriam trabalhar como técnico sem passar pelos processos tradicionais de formação.

Diego Souza afirma que foi enganado

Em entrevista ao ‘Uol’, Diego Souza afirmou que recebeu a documentação em 2023, quando ainda defendia o Grêmio. Segundo o ele, Mancuso se apresentou como diretor internacional da ATFA e afirmou que atletas de renome poderiam conseguir uma licença diferenciada.

Ele falou que tinha uma licença que ele conseguia para atletas renomados, que daria o direito de trabalhar em tudo quanto é lugar. Quando eu parasse de jogar, eu teria uma licença para seguir no futebol, disse Diego.

Além disso, o ex-jogador afirmou que buscou referências antes de aceitar a documentação. Ele disse que Mancuso mencionou outros atletas que também teriam obtido licenças por meio dele, o que contribuiu para que acreditasse na legitimidade do processo.

Agora, a CBF encaminhou o caso para a Comissão de Ética e para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que vão analisar eventuais responsabilidades. A entidade também iniciou uma verificação de outros treinadores que utilizaram licenças argentinas para obter registros no Brasil.



