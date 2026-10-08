Brasiliense Guilherme Schmidt cai na estreia do Mundial de Judô em Baku

Guilherme Schmidt se despediu cedo do Campeonato Mundial Sênior de Judô, nesta quinta-feira (8/10), em Baku, no Azerbaijão. O brasileiro estreou na categoria até 90kg diante do italiano Kenny Bedel, mas acabou derrotado e deixou a competição sem avançar às fases seguintes. No mesmo dia, Rafael Macedo também caiu na primeira luta dos -90kg, diante do francês Maxime-Gael Ngayap Hambou.

A categoria de Guilherme reuniu dois brasileiros nas preliminares. Enquanto Schmidt não conseguiu superar Bedel, Rafael Macedo levou a pior nas punições contra Ngayap Hambou, adversário conhecido do brasileiro desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na ocasião, os dois se enfrentaram na disputa pela medalha de bronze.

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O principal resultado brasileiro do dia veio com Nauana Silva. Nos -70kg, a judoca venceu três das cinco lutas disputadas e chegou à disputa pela medalha de bronze. Aos 23 anos, ela começou a campanha diante da eslovaca Ema Fizelova e ganhou por um yuko. Nas oitavas de final, superou a francesa Clemence Eme, uma das cabeças de chave, com um waza-ari.

Nas quartas, porém, Nauana foi imobilizada pela sérvia Aleksandra Andric. Na repescagem, a brasileira reagiu diante da sueca Ingrid Nilsson, marcou um waza-ari e garantiu presença na luta pelo bronze. A adversária foi a alemã Giovanna Scoccimarro, vice-campeã mundial em 2023. Nauana já havia derrotado a alemã no Grand Slam de Astana, em maio, quando conquistou a medalha de bronze. Em Baku, porém, Scoccimarro levou a melhor por um yuko, deixando a brasileira com a quinta colocação.

O resultado manteve o Brasil com um quinto lugar no Mundial Sênior pelo segundo dia consecutivo. Na terça-feira, Daniel Cargnin havia terminado na mesma posição na categoria até 73kg. Para Nauana, o desempenho também representa mais uma marca importante na nova categoria. O Mundial de Baku foi apenas o terceiro da carreira no adulto e o primeiro nos -70kg, divisão na qual estreou há menos de seis meses. Em 2025, no Mundial de Budapeste, ela também havia sido quinta colocada, mas nos -63kg.

A quinta colocação rendeu à brasileira 720 pontos no ranking mundial e outros 360 no classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Desde a mudança para os -70kg, Nauana foi campeã pan-americana, bronze no Grand Slam de Astana e prata no Grand Prix de Lima. A sequência fez a judoca sair da pontuação zerada para a 15ª posição do ranking mundial.

O Brasil volta aos tatames nesta sexta-feira (9/10), com Beatriz Freitas (-78kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg). As preliminares começam às 3h30 (horário de Brasília), com transmissão da Cazé TV. As disputas por medalhas estão previstas para começar às 11h, com transmissão pelo SporTV, Cazé TV e Time Brasil TV.