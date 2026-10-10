Justiça suspende liminar, e Vasco volta a ficar sem o Maracanã para Sula

A Justiça acolheu a ação movida pelo Consórcio Fla-Flu, na madrugada deste sábado (10/10), e rejeitou a liminar que permitia o jogo entre Vasco x Boca Jrs. no Maracanã. Após análise, a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargadora Suely Lopes Magalhães, aceitou o recurso da administração do estádio e suspendeu, por ora, a realização da partida no local o Cruzmaltino já havia iniciado a venda de ingressos.

O Vasco iniciou a venda de ingressos após a liberação concedida pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado, na noite da última sexta-feira (9/10). Contudo, ao analisar o caso, Suely entendeu que ele não poderia modificar uma decisão anterior tomada pelo relator do processo, Alexandre de Carvalho Mesquita, que está de férias.

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Além da preservação de decisões anteriores, Suely defende que a contestação passe por análise dos integrantes da própria 23ª Câmara de Direito Privado. A magistrada entende que uma decisão de relator só pode ser revista pelo próprio magistrado, caso ele reconsidere o entendimento, ou pelo julgamento do colegiado responsável. Segundo ela, Ibrahim não seguiu nenhum desses procedimentos.

Lugar do relator e nova análise

A nova decisão resume, portanto, que Ibrahim assumiu atribuições que não lhe cabiam ao conceder antecipadamente a medida solicitada em recurso interno contra decisão de outro desembargador. Ou seja, segundo a primeira vice-presidente do TJ-RJ, ele ocupou simultaneamente o lugar do relator responsável pelo processo e o da Câmara que deveria julgar o pedido.

"Há, portanto, duas e somente duas vias para que a decisão do Relator seja revista: a retratação, pelo próprio prolator; ou o julgamento, pelo colegiado. A decisão impugnada não percorreu nenhuma delas. O Desembargador Marco Antônio Ibrahim não é o prolator da decisão agravada e nem o colegiado. Ao "conhecer do pedido" e "deferir a tutela recursal antecipada" em agravo interno interposto contra decisão de outro Desembargador", escreveu Suely.

A programação do complexo esportivo também entrou na análise de Suely Lopes Magalhães. Isso porque a desembargadora levou em consideração o clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo NBB no Maracanãzinho, na mesma data e apontou preocupações relacionadas à segurança.

Portanto, a liminar de Suely suspende os efeitos da decisão de Ibrahim e restabelece o entendimento anterior, que negou a autorização provisória para o uso do estádio. O recurso interno apresentado no processo continua pendente de julgamento e o próprio relator Alexandre de Carvalho Mesquita poderá analisá-lo quando voltar das férias.

"Suspensa a decisão, restabelece-se a eficácia da decisão do Relator de 6/10/2026. Com a consequência de que o agravo interno permanece pendente de apreciação pelo órgão competente, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil e dos arts. 202 e 203 do Regimento Interno. Nada obsta a que o Relator natural, ao reassumir, ou a 23ª Câmara, em sessão, apreciem o recurso", dizia outro trecho da liminar.

Ingressos do Vasco

O Cruzmaltino já havia iniciado a venda de ingressos online para partida, com mais de 45 mil bilhetes comercializados até a liminar deste sábado (10/10). Além disso, a Conmebol também tinha dado início aos procedimentos de logística relacionados ao Boca Jrs. para o estádio.

Vasco e Boca se enfrentam nas próximas duas terça-feiras pela ida e volta da semifinal da Sul-Americana. A ida, no dia 13 de outubro, está marcada para as 21h30 (de Brasília) na Bombonera. Sobre o duelo no Rio só se sabe que acontecerá no mesmo horário do dia 20, com local agora indefinido.