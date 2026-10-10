Torcedores de Minas e Cresspom explicam devoção pelas finalistas do Candangão

Há quase três décadas, Rosinha acompanha o Cresspom com a fidelidade de quem transformou a paixão pelo futebol feminino em parte da própria vida. Do outro lado da decisão do Candangão, Rinaldo Júnior torce pelo Minas Brasília e tem um motivo especial para não perder nenhuma partida: a esposa, a lateral Suzy. Os dois representam a força das arquibancadas na final do Candangão Feminino.

Minas e Cresspom disputam o título neste domingo (11/10), às 10h30, no Estádio Bezerrão, no Gama, com transmissão ao vivo da TV Brasília e do canal do Correio Braziliense no YouTube. As equipes terminaram a primeira fase nas duas primeiras posições e empataram por 1 x 1 no confronto da última rodada, no Estádio Rorizão, em Samambaia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Rosinha: "É lindo ver o sacrifício que elas fazem pelo futebol" (foto: Arquivo pessoal)

Roseli Silva, conhecida como Rosinha, começou a acompanhar o Cresspom aos 24 anos. Hoje, aos 53, a baiana de Mutuípe, moradora do Itapoã, mantém o apoio incondicional às Pumas do Cerrado, maiores vencedoras do campeonato local, com sete títulos.

"Meu amor pelo Cresspom começou por meio da minha identificação pelo futebol feminino e, principalmente, como o clube representa essa modalidade. Acompanho a equipe há 29 anos e isso me faz ficar cada vez mais próxima das meninas. É lindo ver o tamanho do sacrifício que elas fazem diariamente pelo futebol", testemunha a torcedora.

A paixão levou Rosinha a acompanhar de perto a rotina do clube. Presença constante nos treinos e jogos, ela vive a expectativa de ver o Cresspom voltar ao topo do futebol feminino candango, depois de 11 anos sem conquistar o campeonato. "A expectativa é enorme. Uma grande final sempre traz uma emoção diferente, ainda mais um clássico tão importante para o futebol feminino de Brasília. Espero ver o Cresspom com muita confiança e conquistar esse título. Estamos de volta à final do campeonato depois de sete anos", afirma.

Ligação especial

Do lado do Minas, Rinaldo Júnior, de 34 anos, tem uma ligação especial com o clube. Além de torcedor, o brasiliense acompanha de perto a carreira da esposa, Suzy, lateral da equipe e uma das protagonistas da campanha que garantiu o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2027.

Rinaldo Júnior: "Apeguei ao time por causa de todo o trabalho feito" (foto: Arquivo pessoal)

"Sou um grande fã da Suzy e torcedor fiel do Minas. Já via um trabalho muito legal do Minas em relação ao futebol feminino e sempre quis que a minha esposa jogasse aqui. É muito bacana ver o time se destacar em competições estaduais e nacionais", conta.

Rinaldo acompanha a trajetória da esposa e do Minas desde 2017. Na decisão contra o Cresspom, confia na evolução da equipe para conquistar mais um título e consolidar o crescimento do clube no cenário nacional. "Desde que ela ganhou a oportunidade, em 2017, já me apeguei ao time por causa de todo o trabalho feito para as meninas. A expectativa para a final é muito boa. Sabemos da força das adversárias, mas sempre vejo o Minas em evolução. Se continuarem com o bom trabalho que estão fazendo, podemos brigar entre os melhores do Brasil nos próximos anos", conclui.

Três motivos para acreditar no Minas

1. Acesso à elite

O Minas vive uma temporada de conquistas. A equipe chegou às semifinais da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e garantiu o acesso à elite nacional em 2027. O título do Candangão seria o desfecho ideal para uma campanha histórica.

2. Poder de fogo

O atual campeão do Distrito Federal conta com as duas principais artilheiras do Candangão Feminino. Jayane e Rayla marcaram cinco gols cada em três partidas e prometem dar trabalho à defesa do Cresspom na decisão.

3. Em busca do penta

Campeão em 2025 após vencer o Real Brasília por 3 x 2, o Minas busca o quinto título regional. A decisão será no mesmo palco da conquista anterior: o Estádio Bezerrão.

Troféu do Candangão Feminino 2026 (foto: Material de divulgação)

Três motivos para acreditar no Cresspom

1. Tradição

Com sete títulos, o Cresspom é o maior campeão da história do Candangão Feminino. Entretanto, não conquista o torneio desde 2015. A final contra o Minas representa a oportunidade de encerrar um jejum de 11 anos.

2. Pioneirismo

Primeira mulher a assumir o comando técnico do Cresspom, Janaína Queiroz pode conquistar o título logo na primeira passagem pelo cargo. A treinadora busca também um feito inédito na história das Pumas do Cerrado.

3. Recomeço

A classificação à final garante ao Cresspom o retorno à Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2027. Eliminada na primeira fase da competição nacional neste ano, a equipe pode transformar a conquista do Candangão em ponto de partida para uma nova etapa.

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima e Fernando Brito