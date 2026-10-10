Brasília perde para o Flamengo e fica com o vice do Torneio de Abertura do NBB

O Brasília ficou com o vice-campeonato do Torneio de Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida equilibrada, disputada neste sábado (10/10), no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, a equipe do Distrito Federal perdeu para o Flamengo por 78 x 73. Com a vitória, o time carioca conquistou o bicampeonato da competição preparatória para a temporada 2026/2027.

O Flamengo começou melhor e encerrou o primeiro quarto com vantagem de 19 x 15. O Brasília reagiu no segundo período, vencido por 19 x 18, mas foi para o intervalo em desvantagem de três pontos: 37 x 34.

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A equipe candanga manteve a reação após o intervalo. Com boas atuações de Zu Jr. e Martín Fernández, venceu o terceiro quarto por 20 x 19 e reduziu a diferença para apenas dois pontos (56 x 54). Nos 10 minutos finais, porém, o Flamengo foi mais eficiente e garantiu o título com uma cesta de três pontos de Yago Matheus na reta decisiva.

Zu Jr. foi o cestinha do Brasília, com 21 pontos, seguido por Kauan Raymundo, que anotou 17 pontos e nove rebotes. Pelo Flamengo, o pivô Ruan Miranda se destacou com um duplo-duplo de 14 pontos e 12 rebotes. Didi Louzada contribuiu com 13 pontos.

O Brasília encerra o torneio com o vice-campeonato, após superar adversários como Fluminense, Cruzeiro e Caxias do Sul na fase de grupos. A competição serviu de preparação para a disputa do NBB 2026/2027.