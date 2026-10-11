Corinthians fecha acordo com Shopee e garante novo patrocínio máster

O Corinthians anunciou a Shopee como sua nova patrocinadora máster, em um dos acordos comerciais mais relevantes do clube nos últimos anos. Com a parceria, a marca da plataforma de comércio eletrônico passará a ocupar o espaço principal da camisa alvinegra.

O contrato firmado entre as partes tem validade até dezembro de 2026 e representa uma grande aposta estratégica. Para o clube, o acordo fortalece sua receita e amplia as possibilidades de investimento em diferentes áreas do futebol. Já para a empresa, a parceria permite uma conexão ainda maior com uma das maiores torcidas do país.

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Presente no mercado brasileiro desde 2019, a Shopee se consolidou como uma das principais plataformas de compras online do Brasil.

A chegada da Shopee ao posto de patrocinadora máster reforça o potencial de mercado do Corinthians e a força de sua marca. Afinal, o clube tem buscado ampliar receitas por meio de novos parceiros comerciais, aproveitando sua grande exposição na mídia e o engajamento de milhões de torcedores em todo o país.

Além da novidade envolvendo o patrocínio, o Corinthians também movimentou os bastidores do futebol ao anunciar a contratação de Clarence Seedorf como novo treinador da equipe. O ex-jogador assume o comando técnico em substituição a Fernando Diniz e assinou vínculo com o clube até o fim de 2027, iniciando um novo projeto esportivo para os próximos anos.



