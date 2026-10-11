Borbas faz lindo gol e garante vitória do Atlético-MG sobre o Santos

Em um jogo muito disputado e com direito a confusão no final, o Atlético venceu o Santos por 2 x 1, de virada, pela 30ª rodada do Brasileirão. Gabigol abriu o placar aos 42? do segundo tempo, mas Vitor Hugo empatou aos 45' e Thiago Borbas marcou aos 50' para garantir a virada do Galo nos acréscimos.
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Com a vitória, o Atlético chegou aos 47 pontos e subiu para a sexta colocação, e ficou a um ponto do Cruzeiro, que ocupa o quinto lugar, com 48. O Santos, por outro lado, estacionou na oitava posição, com 42 pontos, e perdeu a oportunidade de se subir na tabela. Além disso, o ciclo de jogos sem perder se encerrou com o revés na capital mineira.
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Atlético e Santos disputam pela bola no primeiro tempo
O primeiro momento de destaque da partida aconteceu logo aos 7?, quando William Arão sentiu um desconforto na coxa esquerda e precisou deixar o gramado. Luan Peres entrou em seu lugar, e o Santos perdeu uma peça ainda no início do confronto. Logo depois da substituição, as duas equipes passaram a buscar espaços e criaram boas oportunidades no ataque.
As duas equipes exigiram bastante dos sistemas defensivos ao longo da etapa inicial, com finalizações perigosas dos dois lados. Os goleiros e defensores precisaram trabalhar para evitar a abertura do placar, enquanto os ataques encontraram dificuldades para concluir as jogadas. Apesar do volume ofensivo, ninguém conseguiu balançar as redes. Assim, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.
Peixe abre o placar, mas Galo resiste e vira o jogo
As duas equipes chegaram para o segundo tempo mais dispostas a buscar o gol, e a partida ganhou ainda mais intensidade. O Atlético acertou a trave, enquanto o Santos também levou perigo e exigiu uma defesa difícil de Gabriel Delfim. Por outro lado, a disputa acirrada provocou uma confusão por volta dos 20?, mas o árbitro controlou os ânimos e aplicou cartões amarelos para Thiago Borbas e Luan Peres.
Aos 42?, após receber um toque de Coutinho, Gabigol tirou o zagueiro da jogada e finalizou para o gol. Gabriel Delfim ainda conseguiu espalmar a bola, mas não evitou que ela entrasse. No entanto, o Galo reagiu rapidamente. Aos 45?, Vitor Hugo recebeu um cruzamento e acertou um calcanhar para empatar a partida. Com mais de dez minutos de acréscimos, o confronto permaneceu aberto na reta final.
No entanto, o Galo não aceitou deixar a vitória escapar e partiu para cima na reta final. Aos 51?, em um contra-ataque pela direita, o cruzamento encontrou Thiago Borbas, que acertou um voleio e fuzilou as redes de Diógenes para virar o jogo. Com o gol, o Atlético passou à frente no placar e garantiu a vantagem até o apito final.
Próximos compromissos
Logo após a partida em Belo Horizonte, o Atlético volta suas atenções para a Sul-Americana. Na próxima quarta-feira (14), o Galo enfrenta o Montevideo City Torque, na Arena MRV, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal. A equipe mineira busca largar na frente para chegar à decisão do torneio.
Por outro lado, o Santos terá um período maior de preparação antes de voltar a campo. O Peixe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe santista busca somar pontos fora de casa na reta final da competição.
ATLÉTICO 2×1 SANTOS
Data e horário: 11/10/2026 (domingo), ás 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público: 29.777 pessoas
Gols: Gabigol, 42’/2ºT (0-1), Vitor Hugo, 45’/2ºT (1-1); Thiago Borbas, 51’/2ºT (2-1)
ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael (Preciado, 23’/2ºT), Léo Duarte, Vitor Hugo, Kevin Pascini; Alan Franco (Cissé, 23’/2ºT) , Alexsander (Dudu, 36’/2ºT), Igor Gomes, Victor Hugo (Alan Minda, intervalo), Kevin Castaño (Maycon, 23’/2ºT); Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Dominguez.
SANTOS: Diógenes; Escobar, Willian Arão (Luan Peres, 7’/1ºT), Lucas Veríssimo, Rodinei; Oliva, Gustavo Henrique (João Schimidt, 26’/2ºT); Everton Cebolinha (Barreal, 40’/2ºT), Rollheiser (Rony, intervalo), Gabriel Bontempo (Philippe Coutinho, 26’/2ºT) ; Gabigol. Técnico: Cuca.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Alan Franco, Thiago Borbas, Igor Gomes, Willian Arão (no banco) (CAM); Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Schmidt, Gabigol (SAN).