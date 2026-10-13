Palmeiras não terá Vitor Roque contra o Fluminense; os relacionados

Palmeiras desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Divulgação / Palmeiras)

A delegação do Palmeiras já está no Rio de Janeiro para o jogo de ida da semifinal da Libertadores diante do Fluminense. A partida ocorrerá às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (14), no Maracanã. Para o confronto, o Verdão terá o desfalque de Vitor Roque.

O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Corinthians, no último domingo, e não se recuperou. Dessa maneira, não viajou com o elenco. Para o seu lugar, o jovem Heittor entrou na lista dos relacionados.

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Por outro lado, Abel Ferreira, que cumpre suspensão diante do Tricolor carioca, terá Sosa e Paulinho. O paraguaio deixou o jogo contra o Timão com um trauma na coxa direita, mas treinou normalmente na manhã desta terça-feira. O camisa 10 também viajou com a delegação após fazer a sua primeira partida depois de mais de dois meses de ausência.

Além de Vitor Roque, o Palmeiras não poderá contar com Jefté, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Aliás, ele está suspenso preventivamente enquanto aguarda julgamento por doping.

O Palmeiras também terá o retorno de Marlon Freitas, que ficou no banco contra o Corinthians para controle de carga. Ele deve voltar ao time titular no lugar de Vitor Roque.

Assim, o Verdão deve ir a campo com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.

Veja os relacionados do Palmeiras

Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Bruno Bertinato

Laterais: Giay, Khellven, Piquerez e Arthur

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs

Volantes: Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Luis Pacheco e Larson

Meias: Felipe Anderson e Mauricio

Atacantes: Flaco López, Arias, Heittor, Sosa e Paulinho





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