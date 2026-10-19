De forma unânime, TJRJ dá razão para o Vasco e garante Maracanã

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) deu razão, de forma totalmente unânime, à ação movida pelo Vasco para garantir a realização do confronto contra o Boca Juniors (ARG) no Maracanã. Vale ressaltar que, ao longo desse processo, o Cruz-Maltino teve o Consórcio Fla-Flu como seu principal obstáculo e opositor.

Diante desse cenário, um colegiado composto por 25 desembargadores decidiu conceder a vitória jurídica definitiva ao clube de São Januário. Em consonância com essa posição, as autoridades de segurança pública defenderam com firmeza a realização de um espetáculo dessa magnitude no Maracanã, tendo em vista, sobretudo, a alta complexidade logística exigida para o evento.

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Para além dos argumentos jurídicos, fatores práticos também exerceram papel determinante no veredito. Afinal de contas, a delegação do Boca Juniors já desembarcou em solo carioca. Ao mesmo tempo, a torcida já garantiu a compra de cerca de 70 mil ingressos, elementos que, sem dúvida, pesaram de forma decisiva na balança do julgamento.

Por todas essas razões, a decisão tornou-se juridicamente e praticamente irreversível, garantindo que o gramado do Maracanã de fato acolha esta grande semifinal.

Por conta da vitória por 1 x 0 no jogo de ida, em Buenos Aires, o Cruz-Maltino garante a classificação mesmo se empatar. Caso o adversário vença por um gol de diferença, a disputa segue para as penalidades máximas.