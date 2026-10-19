Torcedor do Manchester United chega a 744º dias sem cortar o cabelo

Frank Ilett só irá cortar o cabelo quando o United vencer cinco seguidas - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Fenômeno nas redes sociais e conhecido como The United Strand, Frank Ilett atualizou, nesta segunda-feira (19/10), como está o volume do cabelo na atualidade. Diante disso, o torcedor inglês chegou aos 744º dias sem cortar as madeixas, algo que só irá ocorrer quando o Manchester United vencer cinco seguidas.

Dessa forma, o torcedor iniciou o desafio em 5 de outubro de 2024 e na publicação desta segunda, Ilett voltou a afirmar que o time está sem vitórias consecutivas, duas temporadas depois de sua escolha.

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Neste domingo (18/10), os Red Devils apenas empataram por 1 a 1 com o Leeds United, pela Premier League. Com o resultado, a equipe soma 7 pontos e ocupa somente a 13ª colocação da liga do país. Com isso, a equipe vermelha emendou seis tropeços seguidos na competição.

Desde que decidiu iniciar o desafio, Frank Ilett já viu cinco treinadores passaram pelo clube: Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher e Michael Carrick.

No entanto, a equipe quase chegou perto de atingir a meta do torcedor em fevereiro de 2026. Na ocasião, o United derrotou o Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham em sequência, entretanto o empate por 1 a 1 com o West Ham interrompeu a série e evitou o corte de cabelo. Por fim, Ilett participa de uma campanha de arrecadação para a Little Princess Trust. Essa instituição britânica fornece perucas de cabelo natural para crianças e jovens que perderam os fios em decorrência de doenças ou tratamentos médicos.