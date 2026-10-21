Richarlison mostra documentos e rebate advogado sobre ilha em Angra

Em novo vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (21/10), Richarlison apresentou documentos que comprovam a compra de uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde, do Rio de Janeiro. Assim, o jogador do Tottenham, da Inglaterra, também mostrou na postagem o número dos processos e o registro da mensagem que enviou ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Estarei mostrando aqui agora os documentos que comprovam que eu comprei a ilha. Foi tudo na frente do juiz, foi tudo na frente do desembargador do Rio de Janeiro. E foi tudo correto", afirmou.

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Dessa forma, o atacante tentou dar uma resposta ao advogado Willer Tomaz, que disputa os direitos sobre a propriedade. O magistrado desafiou o atleta a apresentar os documentos e comprovar o pagamento dos R$ 10 milhões pelo local.

No último domingo (18), o advogado afirmou que estipulava um prazo de 72 horas para que Richarlison apresentasse tais provas sobre a ilha em Angra dos Reis. Além disso, Tomaz deixou claro que transferiria os direitos do imóvel sem qualquer cobrança se ele mostrasse os documentos.

Críticas ao advogado

Ainda na postagem, Richarlison fez questão de criticar a maneira como conduziram o processo. Na visão do atleta, a justiça falhou ao demorar a solucionar o caso.

"A gente sempre esperou a resposta deles, e eles nada, só ficavam enrolando até chegar a turma do Willer Tomaz. Então foi aí que aconteceu a mágica. Para eles, aconteceu muito rápido, foi questão de dias. E a gente esperou quase um ano e não teve resposta", afirmou. "Eu e o deputado Alencar compramos a área em outubro de 2020. Investimos cerca de 10 milhões de reais entre pagamento aos antigos posseiros (R$4.660 milhões), reformas e segurança contra INVASÕES. Indenizamos todos os antigos moradores, com acordo em cartório e a Justiça do Rio de Janeiro validou a nossa posse. Fizemos tudo dentro da lei", explicou. Por fim, o jogador declarou que não fez as acusações por causa do período eleitoral, pois enviou a mensagem a Flávio Bolsonaro no início do ano, bem antes da repercussão. Relembre o caso

A disputa entre Richarlison e Willer sobre a posse de uma mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, acontece desde 2022. O atacante investiu R$ 10 milhões na compra da mansão em questão através da sua empresa, administrada pelo então empresário do atacante, em 2020. Posteriormente, a WT Administração de Imóveis e Bens, ligada a Willer Tomaz, também reivindicou a posse do imóvel, o que gerou uma disputa judicial.

Em 2025, o caso foi até o Superior Tribunal de Justiça (STF), e a decisão foi favorável a Willer Tomaz. Desde então, Richarlison tem utilizado as suas redes sociais para reivindicar a sua posse da mansão. No mês passado, inclusive, o atacante do Tottenham voltou a postar uma foto do local, onde afirmou que era a Ilha que me tomaram.



