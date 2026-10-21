Lista de melhores bases do mundo tem cinco brasileiros no Top30

Cinco clubes brasileiros estão entre as 30 melhores categorias de base do mundo - (crédito: Foto: Reprodução )

O futebol brasileiro colocou cinco clubes entre os 30 melhores do mundo na formação de jogadores. De acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira (21/10) pelo Observatório do Futebol Cies, o Palmeiras aparece como o representante nacional mais bem colocado, na 13ª posição. São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos também integram o ranking internacional. Veja lista completa abaixo.

O estudo avalia o trabalho das categorias de base a partir do desempenho dos atletas revelados por cada equipe. Para isso, o observatório considera jogadores que atuam em 49 campeonatos nacionais de primeira divisão ao redor do mundo, além de analisar o nível das competições, os minutos disputados e a idade dos profissionais.

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O Cies também estabelece um critério específico para reconhecer um jogador como formado por determinado clube. A equipe precisa ter contado com o atleta por pelo menos três temporadas entre os anos em que ele completou 15 e 21 anos.

Palmeiras e São Paulo lideram entre os brasileiros

O Palmeiras ocupa a 13ª posição, com índice de 65,7 pontos e 59 jogadores formados pelo clube atuando nas ligas analisadas. Logo atrás, em 15º, está o São Paulo, com 65,5 pontos e 60 atletas revelados.

Na sequência, o Flamengo na 19ª colocação, com 63,1 pontos e 58 jogadores. Já o Fluminense ocupa o 28º lugar, com 59,1 pontos e 55 atletas, e o Santos surge na 29ª posição, com 58,7 pontos e 53 jogadores.

O estudo, inclusive, leva em consideração ainda a presença desses atletas nos principais campeonatos do mundo. Nesse recorte, o Flamengo se destaca entre os brasileiros por ter oito jogadores formados pelo clube atuando nas cinco principais ligas europeias: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

Palmeiras e São Paulo aparecem logo depois, com cinco cada. O Santos tem quatro, e o Fluminense, três.

O Benfica, de Portugal, ocupa a primeira posição, com índice de 101,3 pontos e 93 jogadores formados pelo clube nas ligas avaliadas. O River Plate, da Argentina, aparece em segundo lugar, com 97,6 pontos e 94 atletas. O Boca Juniors completa o pódio, com 96,7 pontos e 93 jogadores revelados.

As melhores categorias de base do mundo, segundo o Cies

1º) Benfica (Portugal)

2º) River Plate (Argentina)

3º) Boca Juniors (Argentina)

4º) Vélez Sarsfield (Argentina)

5º) Ajax (Holanda)

6º) Barcelona (Espanha)

7º) Sporting (Portugal)

8º) Defensor Sporting (Uruguai)

9º) Real Madrid (Espanha)

10º) Estrela Vermelha (Sérvia)

11º) Nacional (Uruguai)

12º) Dinamo Zagreb (Croácia)

13º) Palmeiras (Brasil)

14º) Rosario Central (Argentina)

15º) São Paulo (Brasil)

16º) Cerro Porteño (Paraguai)

17º) Peñarol (Uruguai)

18º) Atlético Nacional (Colômbia)

19º) Flamengo (Brasil)

20º) Newell’s Old Boys (Argentina)

21º) Partizan (Sérvia)

22º) Dínamo de Kiev (Ucrânia)

23º) Manchester City (Inglaterra)

24º) Paris Saint-Germain (França)

25º) Anderlecht (Bélgica)

26º) San Lorenzo (Argentina)

27º) Genk (Bélgica)

28º) Fluminense (Brasil)

29º) Santos (Brasil)

30º) Argentinos Juniors (Argentina)



