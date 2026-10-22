Estudiantes elimina o Flamengo nos pênaltis e vai à final da Libertadores

O Estudiantes superou o Flamengo nesta quinta-feira, 22/10, em um Maracanã lotado (72.492 presentes), e está na final da Libertadores. O time argentino, que havia empatado em 0 a 0 com o Rubro-Negro na partida de ida, segurou o 0 a 0 mesmo com um a menos (Baltasar Rodríguez aos 4 da etapa final) e calou a torcida flamenguista ao vencer nos pênaltis por 3 a 2. Muslera foi o herói. Afinal, defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique. Cetré perdeu para os Hermanos. Acabou com o sonho do atual campeão, que buscava mais uma vez chegar à decisão e fez um péssimo jogo nos 90 minutos.
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Assim, o Estudiantes fará, em 28 de novembro, em Montevidéu, a grande final contra o Palmeiras. O time argentino busca o pentacampeonato, já que conquistou os títulos em 1968, 1969, 1970 e 2009. O Palmeiras, por sua vez, quer o tetracampeonato, após as conquistas de 1999, 2020 e 2021.
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Revanche
Aliás, foi uma forra para o Estudiantes. Nas quartas de final da Libertadores de 2025, o Estudiantes, em casa, perdeu para o Flamengo por 4 a 2 nos pênaltis, sendo eliminado pelo time que venceria a competição. Hoje, veio a revanche.
Flamengo mal no primeiro tempo
O Flamengo começou a partida com Pulgar, Jorginho e Paquetá no meio-campo, e Carrascal pelo flanco. Pedro e Lino completaram o ataque. Mas o time foi muito mal na primeira etapa. Afinal, não conseguiu impor seu jogo. Além disso, foi um milagre não sofrer gols de um Estudiantes muito bem armado. Isso só não aconteceu por causa de duas defesas excepcionais de Rossi, aos 15 e aos 16 minutos.
Na primeira, após uma conclusão quase à queima-roupa de Rojo, Alex Sandro isolou a bola para escanteio. Na outra, aos 16 minutos, Rossi espalmou um chute de Baltasar Rodríguez, e a bola ainda bateu na trave antes de sair para novo escanteio.
Já o Flamengo só conseguiu dar sua primeira resposta depois do tempo técnico. Aos 23 minutos, Pedro rolou para Emerson Royal bater prensado. A torcida reclamava da arbitragem, que não dava amarelos nas faltas duras do Estudiantes. Mas não parou de cantar. Apenas depois dos 30 minutos o Rubro-Negro passou a dominar a partida. O time quase marcou quando Pedro invadiu a área pela direita e chutou para fora. Carrascal, por pouco, não conseguiu chegar à bola para tocar para o gol vazio.
Na reta final, apesar do maior volume de jogo do Flamengo e das tentativas do Estudiantes em contra-ataques, a bola não entrou. Além disso, como ocorreu no primeiro jogo, o Mengo não conseguiu acertar um chute sequer na direção do gol dos argentinos.
Fla, com um a mais, não faz gol
No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Baltasar Rodríguez, que já tinha cartão amarelo, fez puxou a camisa de Samuel Lino e recebeu o segundo cartão; Acabou expulso e deixou o time com dez jogadores. Aliás, foi dessa falta, cobrada por Paquetá, que saiu o primeiro chute na direção do gol neste duelo da semifinal. Muslera espalmou.
Arrascaeta entrou aos 18 minutos, com uma proteção no pulso, e tentou criar jogadas mais próximo da área. Mas o Mengo, mesmo com o rival todo retrancado querendo levar a decisão para os pênaltis. só foi ter uma chance de perigo aos 36 minutos, quando Plata, que acabara de entrar, recebeu um lançamento de Paquetá e, livre diante de Muslera, cabeceou, mas o goleiro salvou, abafando a jogada. O Rubro-Negro seguiu em cima e teve uma cabeçada perigosa de Paquetá para fora. Mas o gol que faria a diferença, nada.
Nos pênaltis deu Estudiantes
Assim, o atual décimo colocado do Campeonato Argentino segurou o líder do Brasileiro. E a decisão foi para os pênaltis. Aí, o Flamengo mostrou sua ineficiência nas penalidades. Viu Muslera defender três cobranças (Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique), e o uruguaio saiu como herói, encerrando de forma melancólica o péssimo jogo do Flamengo nos 90 minutos deste 22/10.
Para o Flamengo: Arrascaeta, Leo Pereira acertaram; Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique.
Para o Estudiantes: Sosa, Mancuso, Palacios acertaram; Cetré isolou.
FLAMENGO 0x0 ESTUDIANTES (nos pênaltis, Estudiantes 3 a 2)
Copa Libertadores 2026 – Semifinal (volta)
Data: 22/10/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 72.492
Público pagante: 65.916
Renda: R$ 13.149.267,50
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 36’/2ºT); Pulgar (Bruno Henrique, 36’/2ºT) , Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Arrascaeta, 19’/2ºT), Pedro (Freitas, 42’/2ºT) e Samuel Lino (Plata, 36’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez e Rojo (Tomás Palacios, 31’/2ºT); Piovi, Castro(Sosa, 44’/2ºT) e Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa (Palacios, 36’/1ºT); Burgos (Cetré, 31’/2ºT) e Carrillo (Gaich, 31’/2ºT). Técnico: Alexander "Cacique" Medina.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)
VAR: Antonio García (URU)
Cartões Amarelos: Baltasar Rodríguez, Pirez, Santiago Núñez, Piovi, Cacique Medina (EST)
Cartões Vermelhos: Baltasar Rodríguez (EST, 4’/2ºT)