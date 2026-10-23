Marino pede passagem e pode ganhar chance em jogo decisivo do Vasco

Marino pode ser titular contra o Corinthians no sábado (24) - (crédito: Reprodução)

Ainda não tendo mostrado todo seu potencial desde a chegada ao Vasco, o atacante Marino começa a ganhar um pouco mais de destaque. O bom desempenho nas atividades tem feito a comissão técnica olhar de outra forma para o jogador.

Com isso, o colombiano pode ter a chance de iniciar o importante jogo de sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em São Januário. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Nos últimos tempos, já com Pedro Emanuel, o atacante mostra boa desenvoltura nos treinamentos e por isso ganhou mais minutagem recentemente. Na semifinal da Sul-Americana, por exemplo, ele entrou bem no segundo tempo e ganhou elogios internos.

Como Colidio e Andrés Gómez voltam ao time diante dos paulistas, a ideia com Marino era colocá-lo na vaga de Bruno Duarte. Sendo assim, o camisa 9 argentino jogaria mais centralizado com os colombianos pelas pontas.

O Vasco é o 15º colocado do torneio nacional com 35 pontos, enquanto o Corinthians soma 33 e aparece uma posição abaixo.