Consórcio Fla-Flu revela danos no Maracanã após eliminação do Flamengo

Através de nota oficial, emitida nesta sexta-feira (23/10), a Fla-Flu Serviços, que gere a concessão do Maracanã, revelou os danos causados após a eliminação do Flamengo para o Estudiantes (ARG), na última quinta-feira (22/10), no Maior do Mundo. Segundo o comunicado, os torcedores danificaram 67 cadeiras, sendo nove no setor destinado à torcida visitante – 58 nos setores do Fla.

Além disso, a dupla informou a danificação de três papeleiras. No entanto, ao contrário do comunicado após a derrota do Vasco para o Boca Juniors (ARG), pela Sul-Americana, não levantou se houve danificações em vasos sanitários, bebedouros, torneiras, saboneteiras, entre outros itens.

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Na partida do Vasco, o prejuízo estimado ficou na casa dos R$ 300 mil, com 489 cadeiras danificadas, sendo 47 n setor visitante. A nota, mais longa, detalhou que oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos também foram danificados.

A guerra fria entre o Cruz-Maltino e a Fla-Flu Serviços segue. Afinal, o Vasco realizou pedido à CBF para que o clássico contra o Flamengo, marcado para quinta-feira (29/10), ocorra no Nilton Santos, estádio do Botafogo. Em tom irônico, o dirigente do Cruz-Maltino (mandante do jogo), Alan Belaciano, revelou "preocupação" com o estado do gramado, visto que o Fluminense joga no Maracanã na quarta (28/10), véspera do Clássico dos Milhões.

Confira a nota







