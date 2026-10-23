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FUTEBOL INTERNACIONAL

Messi recebe Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte 2026

Jogador argentino recebe condecoração da princesa Leonor de Borbón em cerimônia realizada em Oviedo, na Espanha

Messi em cerimônia realizada em Oviedo, na Espanha - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Messi em cerimônia realizada em Oviedo, na Espanha - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Lionel Messi recebeu nesta sexta-feira (23/10) a insígnia do Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026. A homenagem foi entregue pela princesa Leonor de Borbón durante um encontro com os premiados desta edição, realizado no Hotel de la Reconquista, em Oviedo, na Espanha.

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A cerimônia foi especial para a herdeira do trono espanhol, que comandou sozinha pela primeira vez a recepção dos homenageados. Durante o evento, Leonor entregou as insígnias aos vencedores, entre eles o jogador argentino, de 39 anos.

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Acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, Messi teve uma passagem rápida pelo local. Ele recebeu a distinção e cumprimentou a princesa antes de participar da tradicional foto oficial ao lado dos demais premiados.

A entrega das insígnias é uma etapa que antecede a cerimônia oficial dos Prêmios Princesa das Astúrias. A gala será realizada no Teatro Campoamor, também em Oviedo.

 


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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/10/2026 17:04
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