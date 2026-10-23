Messi recebe Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte 2026

Lionel Messi recebeu nesta sexta-feira (23/10) a insígnia do Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026. A homenagem foi entregue pela princesa Leonor de Borbón durante um encontro com os premiados desta edição, realizado no Hotel de la Reconquista, em Oviedo, na Espanha.

A cerimônia foi especial para a herdeira do trono espanhol, que comandou sozinha pela primeira vez a recepção dos homenageados. Durante o evento, Leonor entregou as insígnias aos vencedores, entre eles o jogador argentino, de 39 anos.

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Acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, Messi teve uma passagem rápida pelo local. Ele recebeu a distinção e cumprimentou a princesa antes de participar da tradicional foto oficial ao lado dos demais premiados.

A entrega das insígnias é uma etapa que antecede a cerimônia oficial dos Prêmios Princesa das Astúrias. A gala será realizada no Teatro Campoamor, também em Oviedo.







