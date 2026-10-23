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Viúva de Diogo Jota relembra última mensagem enviada ao jogador

Rute Cardoso conta que pediu que marido ligasse quando fizesse uma pausa na viagem, mas mensagem nunca foi lida

Rute Cardoso ao lado de Diogo Jota no dia do casamento do casal - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Rute Cardoso ao lado de Diogo Jota no dia do casamento do casal - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Em uma biografia em parceria com a fundação do Liverpool, Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, relembrou as últimas mensagens que trocou com o marido. Assim, ela explicou que enviou algumas mensagens ao ex-jogador durante a viagem, que culminou no acidente fatal de carro, que também tirou a vida de André Silva, em 3 de julho de 2025.

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Dessa forma, a esposa de Jota destacou que a última mensagem nunca foi lida. Ela, na época, desejou uma boa viagem ao marido, que respondeu com um emoji, e pediu que o atleta seguisse com os olhos na estrada.

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"Pouco depois de eles partirem, mandei uma mensagem para Diogo dizendo: Boa viagem. Ele respondeu com um emoji, e eu disse para ele manter os olhos na estrada", contou.

Falta de resposta preocupou

Na sequência, Rute tentou novamente uma comunicação ao pedir que o marido a ligasse assim que fizesse uma pausa. A intenção era mostrar um vídeo de uma dança surpresa que ela e as madrinhas haviam preparado para o casamento dos dois, cerimônia que ocorreu dez dias antes do acidente.

"A mensagem dizia: Quando você parar, tenho um vídeo para te mostrar. A mensagem foi entregue, mas nunca foi lida", disse.

Por fim, a viúva de Jota ressaltou que a falta de respostas começou a preocupá-la. Nesse sentido, Rute contou que semanas antes, ambos haviam conversado sobre o medo de algo acontecer aos dois e temor dos filhos ficarem sem presença deles.

"Desde o nascimento do meu filho mais velho, tenho medo de tantas coisas. Na semana anterior, Diogo e eu havíamos conversado sobre o medo de as crianças ficarem entregues à própria sorte se algo acontecesse conosco. Quando percebi que as mensagens não estavam chegando ao destino, todo aquele pessimismo voltou a tomar conta de mim", concluiu.

 


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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/10/2026 17:09
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