Viúva de Diogo Jota relembra última mensagem enviada ao jogador

Em uma biografia em parceria com a fundação do Liverpool, Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, relembrou as últimas mensagens que trocou com o marido. Assim, ela explicou que enviou algumas mensagens ao ex-jogador durante a viagem, que culminou no acidente fatal de carro, que também tirou a vida de André Silva, em 3 de julho de 2025.
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Dessa forma, a esposa de Jota destacou que a última mensagem nunca foi lida. Ela, na época, desejou uma boa viagem ao marido, que respondeu com um emoji, e pediu que o atleta seguisse com os olhos na estrada.
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"Pouco depois de eles partirem, mandei uma mensagem para Diogo dizendo: Boa viagem. Ele respondeu com um emoji, e eu disse para ele manter os olhos na estrada", contou.
Falta de resposta preocupou
Na sequência, Rute tentou novamente uma comunicação ao pedir que o marido a ligasse assim que fizesse uma pausa. A intenção era mostrar um vídeo de uma dança surpresa que ela e as madrinhas haviam preparado para o casamento dos dois, cerimônia que ocorreu dez dias antes do acidente.
"A mensagem dizia: Quando você parar, tenho um vídeo para te mostrar. A mensagem foi entregue, mas nunca foi lida", disse.
Por fim, a viúva de Jota ressaltou que a falta de respostas começou a preocupá-la. Nesse sentido, Rute contou que semanas antes, ambos haviam conversado sobre o medo de algo acontecer aos dois e temor dos filhos ficarem sem presença deles.
"Desde o nascimento do meu filho mais velho, tenho medo de tantas coisas. Na semana anterior, Diogo e eu havíamos conversado sobre o medo de as crianças ficarem entregues à própria sorte se algo acontecesse conosco. Quando percebi que as mensagens não estavam chegando ao destino, todo aquele pessimismo voltou a tomar conta de mim", concluiu.