Viúva de Diogo Jota relembra última mensagem enviada ao jogador

Rute Cardoso ao lado de Diogo Jota no dia do casamento do casal - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Em uma biografia em parceria com a fundação do Liverpool, Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, relembrou as últimas mensagens que trocou com o marido. Assim, ela explicou que enviou algumas mensagens ao ex-jogador durante a viagem, que culminou no acidente fatal de carro, que também tirou a vida de André Silva, em 3 de julho de 2025.

Dessa forma, a esposa de Jota destacou que a última mensagem nunca foi lida. Ela, na época, desejou uma boa viagem ao marido, que respondeu com um emoji, e pediu que o atleta seguisse com os olhos na estrada.

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"Pouco depois de eles partirem, mandei uma mensagem para Diogo dizendo: Boa viagem. Ele respondeu com um emoji, e eu disse para ele manter os olhos na estrada", contou.

Falta de resposta preocupou

Na sequência, Rute tentou novamente uma comunicação ao pedir que o marido a ligasse assim que fizesse uma pausa. A intenção era mostrar um vídeo de uma dança surpresa que ela e as madrinhas haviam preparado para o casamento dos dois, cerimônia que ocorreu dez dias antes do acidente.