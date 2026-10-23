Brasileirão pode ter G-9 na Libertadores de 2027; entenda o panorama

Libertadores pode ter a participação de até nove brasileiros em 2027 - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

A reta final do Campeonato Brasileiro pode aumentar ainda mais a esperança de o torcedor ver seu time terminar o ano classificado para a Libertadores. Com Palmeiras e Atlético classificados para as finais continentais, o Brasileirão pode distribuir vagas para até nove clubes.

Atualmente, o regulamento do campeonato prevê cinco vagas para a Libertadores: quatro diretas na fase de grupos e uma para as etapa preliminar. Além disso, a Copa do Brasil oferece outras duas vagas, uma direta e outra para a fase preliminar. Porém, com a configuração das finais, as vagas podem ser redistribuídas.

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Palmeiras pode abrir G-6 no Brasileirão

O Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e pode garantir uma vaga adicional ao país caso conquiste a Libertadores. Como já aparece entre os primeiros colocados da Série A, o título continental abriria espaço para o quinto colocado avançar diretamente à fase de grupos da edição de 2027 e deixaria o sexto com a vaga na fase preliminar.

O Atlético Mineiro também pode contribuir com a redistribuição de vagas. O Galo enfrentará o Boca Juniors na final da Sul-Americana, que dá ao campeão classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Atualmente, o Galo ocupa a sexta colocação, um ponto atrás do Fluminense. Se conquistar o título continental e permanecer entre os seis primeiros, o time poderá garantir uma vaga direta e favorecer o sétimo colocado com a vaga na fase preliminar.

Copa do Brasil pode levar o Brasileirão ao G-9

Porém, além das decisões continentais, a Copa do Brasil também influencia a disputa. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam em uma das semifinais, enquanto Palmeiras e Vasco disputam a outra.

Caso os finalistas estejam com vagas diretas garantidas por outros caminhos, essas posições poderão ser repassadas ao Campeonato Brasileiro.

A situação também envolve a luta contra o rebaixamento. Grêmio e Vasco ainda podem chegar à final da Copa do Brasil, mas ambos precisam evitar a queda para a Série B caso conquistem uma vaga na Libertadores. O regulamento da Conmebol não permite que clubes da segunda divisão participem de seus torneios.

Se um dos finalistas conquistar uma vaga na Libertadores pela Copa do Brasil, mas terminar o Brasileirão na zona de rebaixamento, a classificação terá de ser redistribuída entre os primeiros colocados da Série A.



