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ELEIÇÕES

Lula compara Bolsonaro ao Corinthians após derrota do time: 'Só perde'

Durante discurso da vitória, presidente reeleito brinca com a má fase do clube do coração e fez referência às derrotas de Jair Bolsonaro, em 2022, e Flávio Bolsonaro, em 2026, nas urnas

Após a confirmação da vitória, Lula discursou para apoiadores em São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)
Após a confirmação da vitória, Lula discursou para apoiadores em São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

Reeleito presidente da República com 51,79%, o equivalente 64.256.232 dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu se reunir com o Corinthians durante o discurso da vitória, neste domingo (25/10), diante de apoiadores em São Paulo. Torcedor do clube, o petista aproveitou a ocasião para cornetar a fase da equipe.

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“Quero me reunir com o Corinthians. Perdeu ontem (sábado, para o Vasco). Para onde a gente vai? Parece o Bolsonaro, só perde, p****”, declarou o presidente, em referência às derrotas de Jair Bolsonaro, em 2022, e do filho, Flávio, em 2026, nas eleições presidenciais.

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O Corinthians ocupa a 17ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, com 33 pontos. A equipe não vence há dez jogos, com nove derrotas e um empate. No sábado, perdeu por 3 x 2 para o Vasco, após virar a partida e abrir 2 x 1 no placar.

Lula iniciará, em 1º de janeiro de 2027, seu quarto mandato como presidente da República. Ele derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e se tornou o primeiro chefe do Executivo brasileiro a conquistar quatro mandatos presidenciais.

O petista também se tornou o primeiro presidente eleito desde a redemocratização a terminar o primeiro turno atrás do adversário e reverter o resultado na etapa final da disputa.

No primeiro turno, Lula recebeu 45,16% dos votos, o equivalente a 53.879.538 votos. Flávio Bolsonaro ficou à frente, com 47,03% e 56.104.503 votos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/10/2026 23:10 / atualizado em 25/10/2026 23:49
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