UnB recebe curso de formação de árbitros de muay thai

A formação tem como foco as regras da modalidade e os critérios técnicos aplicados à arbitragem - (crédito: Divulgação)

A Universidade de Brasília (UnB) receberá, em 31 de outubro, um curso nacional de regras e formação de árbitros de muay thai. A capacitação será conduzida pelo mestre Sandro Luiz, que acumula participação em mais de 600 lutas no Brasil e no exterior, e terá chancela da World Professional Muaythai Association (WPMTA), organização tailandesa ligada à autoridade esportiva do país de origem da modalidade.

O curso tem valor de inscrição de R$ 100 e pode ser feito por meio do e-mail @muaythaibrazil@gmail.com. Será realizado de 9h às 18h, no Centro Olímpico da UnB. A organização é da Confederação Brasileira de Muaythai Boran e Krabi Krabong. Ao fim da capacitação, os participantes receberão certificados assinados conjuntamente pela confederação e pela instituição de ensino.

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A formação tem como foco as regras da modalidade e os critérios técnicos aplicados à arbitragem. A proposta é preparar profissionais para atuar em competições e ampliar a padronização das decisões dentro e fora do Brasil.

Sandro Luiz tem experiência em mais de 600 lutas e concluiu mais de 10 cursos internacionais de especialização. Ele afirma que a realização da capacitação na UnB também aproxima a universidade das entidades que trabalham com o desenvolvimento das artes marciais.

"A realização do curso em uma das principais universidades públicas do Brasil representa também um avanço na aproximação entre o ambiente acadêmico e as entidades responsáveis pelo desenvolvimento das artes marciais", afirma o mestre.

A chancela da WPMTA é apresentada pela organização como um vínculo com os padrões técnicos adotados na Tailândia. A entidade é registrada na Sports Authority of Thailand, órgão ligado ao Ministério do Turismo e Esportes tailandês.

Além do conteúdo técnico, a iniciativa busca contribuir para a formação de árbitros e para a organização das competições de Muay Thai no país.