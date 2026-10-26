Após temporada mágica, Harry Kane vence a Bola de Ouro de 2026

Harry Kane venceu a Bola de Ouro de 2026 nesta segunda-feira (26), em cerimônia realizada no London Palladium Theatre, em Londres. O atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, após superar Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

O troféu foi entregue por Ronaldo Fenômeno, vencedor da premiação em 1997 e 2002. Kane foi reconhecido pelo desempenho na temporada 2025/26, em que se destacou com a camisa do Bayern de Munique e da seleção inglesa, com 73 gols em 65 jogos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Estar em Londres torna tudo mais especial. Imagino que tenha sido muito difícil escolher, estava entre grandes jogadores, alguns companheiros de equipe. Obrigada a quem votou em mim. Parabéns a todos que estavam indicados, são exemplos de trabalho duro. Obrigada aos meus companheiros de time, sem vocês, nada seria possível. Vocês me fazem melhor. A todo staff, pela maneira que vocês nos incentivam, a todo Bayern de Munique. É uma honra representar esse clube. E também aos meus companheiros da seleção inglesa, estar com vocês e ser seu capitão é uma honra", disse Harry Kane.





Alexia Putellas vence no feminino

Na categoria feminina, Alexia Putellas levou a Bola de Ouro pela terceira vez. A espanhola, atualmente no London City Lionesses, já havia conquistado o prêmio em 2021 e 2022, quando defendia o Barcelona.

Em seu discurso, a meio-campista agradeceu a quem acreditou nela e destacou a temporada das jogadoras do clube catalão.

"É um prazer estar aqui de novo. Obrigada a quem acreditou que eu merecia isso. Não sei o que dizer, são muitas coisas. Parabéns a todas as indicadas, todas as vencedoras. É tão incrível que tenha tantas jogadoras do Barcelona indicadas, depois da grande temporada que tivemos. Foi um verdadeiro prazer jogar com cada uma de vocês, vivemos momentos incríveis. Foi um orgulho ser capitã de vocês. E, para todas as meninas e meninos do mundo, acreditem nos seus sonhos. Não deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo", disse Putellas.



