Noiva de astro da Premier League revela assalto à casa: "Perturbador"

A influenciadora Britney De Villiers, noiva do jogador Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, revelou nas redes sociais que criminosos invadiram a casa do casal nos últimos dias, mas não especificou a data do crime. Em um stories no Instagram, ela disse que ficou abalada com o ocorrido e aproveitou a situação para alertar outras pessoas sobre a importância de reforçar a segurança das residências.

Segundo Britney, ninguém estava em casa no momento do crime. Além disso, os dois filhos pequenos do casal, Greyson e Hayes, também estavam fora.

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Eu não pretendia compartilhar isso publicamente. Mas nossa casa foi arrombada há alguns dias e, depois de saber de outro caso desde então, senti que era importante alertar outras pessoas, escreveu Britney.

É extremamente perturbador saber que as casas estão sendo alvo de criminosos, completou.

Influenciadora faz alerta após invasão

Assim, diante do ocorrido, Britney pediu que seus seguidores redobrem a atenção e verifiquem os sistemas de segurança de suas casas. Mesmo quando estiverem no interior da residência. Além disso, ela recomendou que as pessoas comuniquem às autoridades qualquer movimentação suspeita.

Felizmente, ninguém estava em casa quando aconteceu. As coisas materiais podem ser substituídas, mas é uma sensação horrível saber que alguém invadiu sua casa, especialmente quando você tem filhos pequenos, declarou.

Jogador do United também foi vítima

Na semana passada, a mansão de Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, foi invadida e saqueada por três homens encapuzados. Segundo o jornal britânico The Sun, os criminosos entraram na propriedade avaliada em 4 milhões de libras esterlinas (R$ 27 milhões) e levaram joias, roupas de grife e outros objetos de valor.

De acordo com informações da polícia, os suspeitos invadiram a casa à noite, enquanto Bruno defendia o Manchester United na derrota de 4 x 1 para o Como. As autoridades não informaram se a mulher do jogador, Ana Pinho, e os dois filhos do casal estavam em casa no momento da invasão.



