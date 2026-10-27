Morre, aos 46 anos, Emerson Leal, ex-jogador do Grêmio

Morreu nesta terça-feira (27/10), aos 46 anos, o ex-volante Émerson Leal, que defendeu o Grêmio no início dos anos 2000, após complicações decorrentes de um infarto. O ex-jogador estava internado no Hospital São Camilo, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, desde a semana passada, quando passou mal durante uma partida de futebol com amigos.

Revelado pelo Grêmio em 1999, Émerson ficou no clube até 2004 e integrou o elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2001. No entanto, um problema cardíaco interrompeu sua trajetória profissional.

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Em 2004, entretanto, depois de retornar de um empréstimo ao Sport, Émerson passou por uma bateria de exames médicos que constataram uma alteração cardíaca. Ele ficou três anos longe dos gramados durante o processo de recuperação. Em 2007, ele foi declarado apto a retomar as atividades físicas e acertou com o Juventude. Depois, ele também defendeu Madureira (RJ), América de Natal (RN), Novo Hamburgo, Ulbra Canoas e Aimoré (RS).

Mal-estar durante partida de futebol

Na semana passada, Émerson participava de uma pelada com amigos quando sofreu um infarto. Um médico que estava no local prestou os primeiros socorros, realizou massagem cardíaca e acompanhou a transferência do ex-jogador ao hospital em estado gravíssimo. De acordo com informações de amigos e parentes, dias antes de sofrer o infarto, Émerson passou mal e se queixou de mal-estar