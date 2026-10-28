Conmebol rejeita protesto do Flamengo contra escalação de Rojo

O Flamengo sofreu uma derrota fora de campo nesta quarta-feira (28/10). A Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou integralmente o protesto apresentado pelo Rubro-Negro contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo, do Estudiantes (ARG), na semifinal da Libertadores.

Além disso, a entidade negou o pedido de medidas cautelares feito pelo clube carioca. As informações são do jornalista Germán Carcía Grova, da TyC Sports, desta quarta-feira (28/10). O protesto, aliás, fora protocolado em 23 de outubro, um dia após o confronto entre as equipes, no Maracanã. Na ocasião, o time de La Plata avançou nos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal e garantiu vaga na final. O Flamengo, então, questionava suposta irregularidade na participação do defensor argentino na partida.

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Com a decisão, a Conmebol não acolheu a reclamação rubro-negra, e o Estudiantes mantém sua vaga na final da Libertadores. A decisão contra o Palmeiras tem data marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Flamengo ainda pode recorrer

Apesar da decisão desfavorável, o Flamengo ainda pode recorrer dentro da própria estrutura da Conmebol. O documento estabelece prazo de sete dias corridos para a apresentação de recurso à Comissão de Apelações, contado a partir do dia seguinte à notificação dos fundamentos da decisão. A entidade também determinou o pagamento de uma taxa de 3 mil (R$ 16,14 mil no câmbio atual) para a interposição do recurso, conforme o Código Disciplinar da Conmebol.



