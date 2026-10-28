Vídeo: torcedores chineses queimam camisas de Mbappé em protesto

A polêmica envolvendo Kylian Mbappé ganha novas proporções. Mesmo após pedir desculpas públicas por comentários sobre o antigo líder chinês Mao Tsé-Tung, o atacante do Real Madrid continua enfrentando uma onda de críticas na China. Nas redes sociais, viralizam vídeos de torcedores queimando camisas do jogador e retirando imagens dele de cartazes publicitários. Além disso, empresas chinesas encerraram acordos comerciais com o francês, enquanto plataformas digitais restringiram suas contas.

A repercussão começou depois que um trecho de uma entrevista do programa francês The Bridge voltou a circular na internet. No vídeo, Mbappé comenta uma montagem que colocava seu rosto sobre a imagem do líder chinês. Ao falar sobre o meme, o jogador se refere a Mao Tsé-Tung, que fundou a República Popular da China em 1949, como ‘ditador’.

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Veja o vídeo:

Mbappé pede desculpas, mas críticas continuam

Diante da repercussão negativa, Mbappé publicou um pedido de desculpas na terça-feira (27), em francês, chinês e inglês. O atacante reconheceu que fez um comentário inadequado e afirmou ter compreendido que suas palavras magoaram pessoas na China e comunidades chinesas em outras partes do mundo.

O jogador também declarou que respeita o povo chinês e sua história. Entretanto, a manifestação não interrompeu imediatamente a reação nas redes sociais. Segundo a agência AFP, as plataformas Weibo e Xiaohongshu impuseram restrições às contas do francês, incluindo o bloqueio da possibilidade de conquistar novos seguidores.

A crise também atingiu o lado comercial da carreira de Mbappé. Três empresas chinesas anunciaram o fim de suas parcerias com o jogador: a Dongpeng, fabricante de bebidas energéticas, e as companhias de laticínios Mengniu e Milkground. As marcas já haviam utilizado a imagem do francês em campanhas publicitárias, aproveitando sua popularidade internacional.

China suspende transmissões da La Liga

A repercussão também atingiu o futebol espanhol. A China Media Group (CMG), responsável pela emissora estatal CCTV, anunciou a suspensão das transmissões da La Liga, uma das principais competições nacionais de futebol do mundo. A decisão ampliou as consequências do caso para além da carreira individual de Mbappé.

Na terça (27), a própria La Liga lamentou a ofensa causada pelos comentários do atacante aos torcedores chineses. A entidade também afirmou que as declarações representavam uma manifestação pessoal do jogador e indicou a intenção de estabelecer mecanismos de comunicação para evitar episódios semelhantes.

Já nesta quarta-feira (28), o Ministério das Relações Exteriores da China comentou o pedido de desculpas. O porta-voz Guo Jiakun afirmou, inclusive, que o governo leva a manifestação a sério. A declaração, porém, não significa o encerramento da crise.



