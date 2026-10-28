Vasco negocia a contratação de Carlos Vinícius, atacante do Grêmio

O Vasco tem interesse na contratação do atacante Carlos Vinícius, atualmente no Grêmio, mas com vínculo se encerrando no final da temporada. A diretoria cruz-maltina já abriu conversas com o atleta no mês passado, e recebeu sinal positivo. A informação inicial foi do canal Colina 1927.

O nome do jogador agrada a direção e seria o camisa 9 para resolver uma carência que o elenco tem. Além disso, o fato de ele já poder assinar um pré-contrato anima mais a diretoria para avançar no negócio.

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Os vencimentos do artilheiro do time gaúcho são altos, mas a direção sabe que vale o investimento, já que o jogador tem uma boa média de gols desde sua chegada ao Brasil. A eventual chegada de Carlos Vinícius não impede outra investida no clube.

Mesmo com o interesse no centroavante do Grêmio, a direção não abre mão de tentar a contratação de Richarlison, junto ao Tottenham-ING, em janeiro com a nova abertura da janela de transferências.

Como o Grêmio vive situação delicada no Brasileiro, além de concorrente direto do Vasco, nada foi assinado, porém os números apresentados pelo estafe do atacante estão dentro do que o Cruz-Maltino visa para 2027.







