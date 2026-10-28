Flamengo aprova readequação de contas e projeta déficit milionário

O Conselho de Administração do Flamengo aprovou nesta quarta-feira (28) a readequação orçamentária que projeta fechar a temporada de 2026 com um déficit de R$ 40 milhões nas contas do clube. A decisão enterra a previsão inicial elaborada pelos dirigentes, que estimava um superávit expressivo de R$ 180 milhões ao término do ano fiscal.

Além disso, a alta cúpula financeira precisou recalcular a rota devido ao aumento substancial de despesas e à queda de rendimento esportivo nos torneios disputados. Com isso, a gestão rubro-negra admite o encerramento do exercício no vermelho mesmo diante da possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

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O encontro dos conselheiros ocorreu na sede da Gávea e reuniu lideranças políticas sob clima de forte tensão nos bastidores. A votação terminou com 41 pareceres favoráveis ao novo plano orçamentário, registrando ainda seis votos contrários e duas abstenções entre os presentes.

Retorno de Landim

A reunião contou com a presença marcante do ex-presidente Rodolfo Landim no auditório da agremiação carioca. O antigo mandatário garantiu autorização judicial recente para retomar as atividades políticas internas após sofrer expulsão do quadro social.

Contudo, os participantes debateram intensamente o impacto das frustrações esportivas nas metas financeiras traçadas pela atual administração. O presidente Bap conduziu as discussões e defendeu o ajuste emergencial para equalizar os compromissos imediatos do departamento de futebol.

Por outro lado, membros da oposição criticaram a discrepância de R$ 220 milhões entre a projeção original e o cenário financeiro consolidado nesta reta final de temporada. Os conselheiros contrários cobraram relatórios detalhados sobre as contratações e os gastos operacionais efetuados ao longo do ano.

Frustrações esportivas forçam aperto de contas no Flamengo

A readequação das receitas reflete as eliminações precoces e a perda de premiações previstas nas competições eliminatórias de 2026. A diretoria rubro-negra reconhece que os gastos elevados com o elenco profissional exigem medidas rígidas de controle a partir do próximo ciclo.

Dessa forma, o departamento financeiro concentra os esforços na quitação das obrigações correntes para evitar o crescimento da dívida consolidada. Assim, o Flamengo encerra a temporada sob vigilância política enquanto o grupo profissional tenta confirmar a conquista do Brasileirão para minimizar as perdas nos gramados.





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