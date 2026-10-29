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FUTEBOL INTERNACIONAL

Números de Estêvão no Chelsea colocam Xabi Alonso em xeque

Brasileiro ficou no banco de reservas mais uma vez nesta temporada, mas números mostram eficiência quando está em campo

Estêvão ainda não foi titular sob o comando de Xabi Alonso no Chelsea - (crédito: Foto: Divulgação / Chelsea FC)
Estêvão ainda não foi titular sob o comando de Xabi Alonso no Chelsea - (crédito: Foto: Divulgação / Chelsea FC)

O Chelsea pode estar deixando de aproveitar todo o potencial de Estêvão. Mesmo com poucas oportunidades sob o comando de Xabi Alonso, o atacante brasileiro apresenta números que alimentam a insatisfação de torcedores com a utilização do jovem de 19 anos. Segundo levantamento publicado pelo jornal britânico The Sun, nesta quinta-feira (29/10), o time vai muito melhor com o brasileiro em campo

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A discussão ganhou força após a eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Na quarta-feira (28/10), o time londrino empatou em 1 x 1 no tempo regulamentar e perdeu nos pênaltis por 6 a 5. Apesar dos pedidos dos torcedores presentes em Anfield Road, Alonso deixou Estêvão no banco durante todo o confronto.

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Estatísticas reforçam cobrança por mais minutos

Os números mostram uma diferença no desempenho coletivo do Chelsea com e sem o brasileiro. Quando Estêvão começa uma partida como titular, a equipe tem 50% de aproveitamento em vitórias. Sem ele, o índice cai para 45,8%.

Além disso, o time apresenta uma média de 2,59 gols por jogo quando Estêvão é titular, contra 1,63 nas ocasiões em que ele entra no decorrer dos jogos ou não participa. Os números, portanto, fortalecem o argumento de que o jovem merece mais espaço. 

A diferença também aparece quando o levantamento considera todas as partidas. Com Estêvão em campo, o Chelsea vence 50% dos jogos; sem a participação do brasileiro, a taxa cai para 42,3%. O cenário aumenta a pressão sobre Alonso, que ainda busca definir o melhor aproveitamento das opções ofensivas do elenco.

Concorrência e falta de oportunidades

Porém, apesar dos indicadores favoráveis, Estêvão ainda não conseguiu conquistar espaço na equipe inglesa. Nesta temporada, o atacante não começou nenhuma partida da Premier League como titular e acumula apenas 172 minutos pelo Chelsea em todas as competições o mesmo tempo que recebeu pela Seleção Brasileira no período.

Estêvão também enfrenta concorrência de nomes como Cole Palmer, Morgan Rogers e Pedro Neto. Além disso, uma lesão muscular na coxa – que o deixou fora da Copa do Mundo – prejudicou sua preparação no início da temporada e limitou sua sequência de jogos. Mesmo assim, Estêvão já tem oito gols e três assistências em 44 partidas pelo Chelsea.

Xabi Alonso promete mais espaço

Após a eliminação para o Liverpool, Alonso justificou a ausência do brasileiro pelas características físicas e pela intensidade do futebol inglês. O treinador, entretanto, também lembrou que o jogador ainda se recupera de uma lesão e passa por um processo de adaptação.

"Confie em mim. Tenho certeza de que a temporada será longa e Estêvão terá sua chance", afirmou o técnico.


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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/10/2026 14:12
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