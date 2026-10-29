Números de Estêvão no Chelsea colocam Xabi Alonso em xeque

Estêvão ainda não foi titular sob o comando de Xabi Alonso no Chelsea - (crédito: Foto: Divulgação / Chelsea FC)

O Chelsea pode estar deixando de aproveitar todo o potencial de Estêvão. Mesmo com poucas oportunidades sob o comando de Xabi Alonso, o atacante brasileiro apresenta números que alimentam a insatisfação de torcedores com a utilização do jovem de 19 anos. Segundo levantamento publicado pelo jornal britânico The Sun, nesta quinta-feira (29/10), o time vai muito melhor com o brasileiro em campo

A discussão ganhou força após a eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Na quarta-feira (28/10), o time londrino empatou em 1 x 1 no tempo regulamentar e perdeu nos pênaltis por 6 a 5. Apesar dos pedidos dos torcedores presentes em Anfield Road, Alonso deixou Estêvão no banco durante todo o confronto.

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Estatísticas reforçam cobrança por mais minutos

Os números mostram uma diferença no desempenho coletivo do Chelsea com e sem o brasileiro. Quando Estêvão começa uma partida como titular, a equipe tem 50% de aproveitamento em vitórias. Sem ele, o índice cai para 45,8%.

Além disso, o time apresenta uma média de 2,59 gols por jogo quando Estêvão é titular, contra 1,63 nas ocasiões em que ele entra no decorrer dos jogos ou não participa. Os números, portanto, fortalecem o argumento de que o jovem merece mais espaço.

A diferença também aparece quando o levantamento considera todas as partidas. Com Estêvão em campo, o Chelsea vence 50% dos jogos; sem a participação do brasileiro, a taxa cai para 42,3%. O cenário aumenta a pressão sobre Alonso, que ainda busca definir o melhor aproveitamento das opções ofensivas do elenco.

Concorrência e falta de oportunidades

Porém, apesar dos indicadores favoráveis, Estêvão ainda não conseguiu conquistar espaço na equipe inglesa. Nesta temporada, o atacante não começou nenhuma partida da Premier League como titular e acumula apenas 172 minutos pelo Chelsea em todas as competições o mesmo tempo que recebeu pela Seleção Brasileira no período.

Estêvão também enfrenta concorrência de nomes como Cole Palmer, Morgan Rogers e Pedro Neto. Além disso, uma lesão muscular na coxa – que o deixou fora da Copa do Mundo – prejudicou sua preparação no início da temporada e limitou sua sequência de jogos. Mesmo assim, Estêvão já tem oito gols e três assistências em 44 partidas pelo Chelsea.

Xabi Alonso promete mais espaço

Após a eliminação para o Liverpool, Alonso justificou a ausência do brasileiro pelas características físicas e pela intensidade do futebol inglês. O treinador, entretanto, também lembrou que o jogador ainda se recupera de uma lesão e passa por um processo de adaptação.

"Confie em mim. Tenho certeza de que a temporada será longa e Estêvão terá sua chance", afirmou o técnico.



