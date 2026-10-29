Autor de meme sobre Mbappé se assusta com repercussão: "Que loucura"

Uma enorme crise institucional entre Mbappé e China estourou nos últimos dias. Afinal, o problema teve início após um comentário sobre um meme que retratava o atleta como Mao Tsé-Tung, líder histórico do país. Diante disso, as empresas chinesas encerraram acordos comerciais com o atacante do Real Madrid e da seleção francesa.

Dessa forma, ao falar sobre montagens que utilizam sua imagem, o atleta mencionou um meme no qual seu rosto aparecia sobreposto ao de um homem que ele descreveu como um ditador chinês. A imagem, no caso, é a do líder Mao Tsé-Tung, que fundou a República Popular da China em 1949 e morreu em 1976 e é reverenciado como figura central do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as empresas que romperam relações comerciais com Mbappé estão a Dongpeng, fabricante de bebidas, e a Mengniu, uma das maiores companhias de laticínios da China. A Milkground, também do setor de laticínios, anunciou a mesma decisão.

Preocupação do criador do meme

Younes Khelifi, que comanda o perfil "frenchaicovers" no 'X' e é o autor do meme, revelou estar assustado com a repercussão mundial do caso. Além disso, ele afirmou que nunca teve má intenção na criação da brincadeira e que teve medo de ser processado pelo atacante francês.

"Eu estava na cama e ficava pensando: "Que loucura é essa?!" Então, cinco minutos depois, tuitei: "Acordo e vejo que causei um incidente diplomático" (risos). Sinceramente, quando vi isso, me perguntei se haveria consequências legais. Será que o clã Mbappé iria me processar e exigir indenização? Mas pesquisei e não estou muito preocupado", disse.

"Meu primeiro pensamento foi, literalmente, o que escrevi no tuíte: "Se você me processar, Mbappé, vou à falência! (risos)". Enfim, comparado a ele, estou muito melhor! Acompanhei tudo durante o dia, até que esta manhã descobri que a história toda estava na primeira página do L’Équipe. Fui lá e comprei quatro exemplares", completou.