De olho em 2027, CBF inicia testes com câmeras corporais para árbitros

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou os testes com a RefCam, câmera corporal que permite acompanhar as partidas pela perspectiva do árbitro, com o objetivo de ampliar a transparência da arbitragem brasileira a partir de 2027. A entidade avalia a tecnologia durante o 6º Seminário Arbitragem PRO, realizado esta semana na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

O equipamento, que ganhou visibilidade na Copa do Mundo 2026, fica acoplado ao sistema de comunicação da equipe de arbitragem e registra imagens do campo a partir do ponto de vista do juiz. Dessa forma, a tecnologia oferece aos torcedores uma visão mais próxima das jogadas.

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Apesar do início dos testes, a CBF ainda não determinou uma data para a estreia oficial da RefCam nas competições nacionais. A Comissão de Arbitragem, entretanto, já utiliza a ferramenta em atividades de treinamento para avaliar suas possibilidades e preparar os profissionais para uma eventual implementação.

Transparência da arbitragem

Segundo Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, a iniciativa tem objetivos que vão além de proporcionar uma nova experiência ao público. A entidade também pretende utilizar as imagens para analisar o posicionamento dos árbitros e incentivar uma conduta mais disciplinada dentro de campo.

"Teremos mais transparência no protocolo da arbitragem para 2027, além de ter o torcedor acompanhando a partida em primeira pessoa, olhar as jogadas, gols de perto e com a arbitragem fazendo parte desse espetáculo, disse Netto Góes.

Além disso, a gravação poderá contribuir para a avaliação do trabalho da equipe de arbitragem, permitindo que os profissionais revisem seus movimentos e identifiquem oportunidades de aperfeiçoamento.

Árbitros destacam potencial para melhorar as decisões

Inclusive, os profissionais que participaram dos testes também destacaram os benefícios da RefCam para a preparação técnica. Ramon Abatti Abel, que utilizou a tecnologia durante a Copa deste ano, ressaltou que as imagens permitem avaliar como o árbitro acompanha os jogadores.

"Ela serve de estudo para a arbitragem. A partir dessa captação, conseguimos ajustar o nosso posicionamento dentro de campo. Como estamos acompanhando o movimento dos jogadores e a análise da partida, disse Ramon Abatti Abel, que utilizou a tecnologia na Copa do Mundo 2026.