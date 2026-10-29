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APÓS PROIBIÇÃO DAS BETS

Patrocinador máster notifica Corinthians para rescisão de contrato

Atualmente, vínculo entre partes está suspenso por conta da Medida Provisória editada pelo Governo Federal que proíbe casas de apostas

Esportes da Sorte tinha contrato até dezembro de 2029 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)
Esportes da Sorte tinha contrato até dezembro de 2029 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians recebeu notificação da Esportes da Sorte no início da semana para rescisão de contrato de patrocínio máster sem pagar a multa. O Timão não concorda com a quebra do vínculo, que atualmente está suspenso, e segue em negociação com a empresa de apostas esportivas, de acordo com o Uol.

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Em fevereiro deste ano, as partes renovaram o contrato até dezembro de 2029, com pagamento de R$ 150 milhões fixos anuais. No entanto, o vínculo acabou suspenso por conta da Medida Provisória editada pelo Governo Federal no dia 6 de outubro. Na ocasião, a MP proibiu cassinos virtuais e casas de apostas de operar no Brasil.

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A Medida Provisória precisa passar por análise e votação do Congresso Nacional em até 120 dias, sob risco de perder validade. Dessa maneira, o Corinthians acredita que o compromisso com a Esportes da Sorte deve permanecer suspenso.

Na visão do clube do Parque São Jorge, em caso de rescisão de contrato, a empresa deveria pagar multa. Assim, os departamentos jurídicos de ambas as partes seguem conversando para encontrar uma saída amigável.

Sem o patrocínio máster da casa de apostas, o Corinthians teve empresa de inteligência artificial Jota na parte frontal da camisa. Em seguida, foi a vez da Shopee estampar sua marca na parte principal da camisa.

 

 

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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/10/2026 21:25
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