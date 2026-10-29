Patrocinador máster notifica Corinthians para rescisão de contrato

O Corinthians recebeu notificação da Esportes da Sorte no início da semana para rescisão de contrato de patrocínio máster sem pagar a multa. O Timão não concorda com a quebra do vínculo, que atualmente está suspenso, e segue em negociação com a empresa de apostas esportivas, de acordo com o Uol.

Em fevereiro deste ano, as partes renovaram o contrato até dezembro de 2029, com pagamento de R$ 150 milhões fixos anuais. No entanto, o vínculo acabou suspenso por conta da Medida Provisória editada pelo Governo Federal no dia 6 de outubro. Na ocasião, a MP proibiu cassinos virtuais e casas de apostas de operar no Brasil.

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A Medida Provisória precisa passar por análise e votação do Congresso Nacional em até 120 dias, sob risco de perder validade. Dessa maneira, o Corinthians acredita que o compromisso com a Esportes da Sorte deve permanecer suspenso.

Na visão do clube do Parque São Jorge, em caso de rescisão de contrato, a empresa deveria pagar multa. Assim, os departamentos jurídicos de ambas as partes seguem conversando para encontrar uma saída amigável.

Sem o patrocínio máster da casa de apostas, o Corinthians teve empresa de inteligência artificial Jota na parte frontal da camisa. Em seguida, foi a vez da Shopee estampar sua marca na parte principal da camisa.



