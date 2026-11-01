Em casa, Grêmio abre vantagem na semifinal diante do Atlético-MG

Na primeira batalha por uma vaga na final da Copa do Brasil, deu Grêmio. Em uma Arena com mais de 50 mil torcedores, o Tricolor fez o seu dever de casa e abriu uma vantagem mais do que importante no jogo de ida da semifinal. Com gols de Carlos Vinícius e Noriega, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2 x 0 e pode até perder por um gol na volta,, que estará em mais uma decisão de Copa do Brasil.

Desse modo, o jogo de volta, que será no próximo domingo (8/11), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro terá que vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, e por três ou mais para chegar na final no tempo normal. Já o Grêmio, por outro lado, joga por três resultados – a vitória, o empate e uma derrota por um gol de diferença – para se classificar à final.

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Por mais que as equipes estejam em polos diferentes no Brasileirão, na Copa do Brasil as forças se equiparam. Com uma postura mais leve, o Grêmio foi quem aproveitou a oportunidade de poder sair na frente do placar na partida – e no confronto como um todo. Em uma jogada que nasceu de um tiro de meta, Weverton fez um lançamento perfeito para Carlos Vinicius, que finalizou de fora da área e marcou o primeiro gol do Grêmio.

A vantagem no placar só fez o Grêmio adotar uma postura ainda mais reativa, enquanto o Atlético tentou encontrar soluções para empatar o jogo. Contudo, o Galo não soube aproveitar as chances que criou. Lyanco, em finalização de fora da área, foi quem mais assustou. Cuello, em outra oportunidade, também levou perigo ao gol de Weverton.

Se o Atlético empilhou oportunidades de marcar o seu gol de empate e não soube aproveitar, o mesmo não dá para se dizer do Grêmio. Na volta do intervalo, o Tricolor precisou de apenas dois minutos para marcar o segundo e dobrar sua vantagem. Em jogada de João Pedro pela direita, o cruzamento veio para o meio da área e o volante Noriega, como um elemento surpresa, finalizou para colocar o segundo do Grêmio no placar.

Desde o segundo gol, gremista, o jogo se tornou uma briga de ataque contra defesa. O Atlético se lançou de vez ao ataque, e o Grêmio confiou na grande fase de Weverton para neutralizar as chances do Galo. O goleiro gremista interviu, pelo menos, duas oportunidades claras de gol, uma com Renan Lodi e outra em cabeceio de Vitor Hugo.

O Galo empilhou chegadas perigosas e escanteios a seu favor. Contudo, o volume de jogo não se traduziu em chances claras, tampouco em gols. Nos acréscimos, a melhor chance de descontar veio com Vitor Hugo, mas cabeçada do zagueiro carimbou o travessão de Weverton. Assim, o Atlético terá que subir uma montanha para reverter o confronto, se quiser chegar em mais uma final. Do outro lado, o Grêmio garantiu uma vantagem mais do que importante e pode até perder que chegará na sua 10ª final de Copa do Brasil.

Antes de entrarem em campo pelo jogo de volta da semifinal, Grêmio e Atlético Mineiro têm seus compromissos pelo Brasileirão neste meio de semana. O time gaúcho enfrenta o líder Flamengo, no Maracanã, às 19h30, na quarta-feira (4). Já o Galo, por sua vez, também vai ao RJ na quarta, mas para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

GRÊMIO 2×0 ATLÉTICO

Copa do Brasil semifinal (ida)

Data e horário: 01/11/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 50.928 pessoas

Renda: R$ 4.026.395,64

Gols: Carlos Vinicius, 11’/1ºT (1-0); Noriega, 2’/2ºT (2-0)



GRÊMIO: Weverton; Gustavo Martins, Wallace e Balbuena (Dodi, 15’/2ºT); João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon (Caio Paulista, intervalo); Amuzu (Pedro Gabriel, 32’/2ºT), Enamorado (Tete, 15’/2ºT) e Carlos Vinicius (Braithwaite, 35’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.



ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Léo Duarte, Lyanco (Igor Gomes, intervalo), Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Natanael, 21’/2ºT), Kevin Castaño (Cauan, 38’/2ºT), Alan Franco; Cuello, Bernard e Victor Hugo (Alan Minda, intervalo). Técnico: Eduardo Domínguez.



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Cartões Amarelos: Gustavo Martins (GRE); Cuello (CAM)

Cartão Vermelho: Gustavo Martins (GRE)*

*expulso após receber o segundo cartão amarelo por faltas consecutivas.